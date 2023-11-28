Экс-жена Виталия Кличко впервые за длительное время приехала в Киев и показала счастливые фото

Уже много лет певица живет в Германии.
Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова, вернулась в Украину.
Об этом она сообщила в Instagram-stories. В столицу Украины Егорова прибыли поездом из польского города Хелм. Певица опубликовала кадры и призналась, что во время поездки ностальгировала, вспоминая, как раньше так путешествовала.
"Для меня быть в украинском поезде– это ностальгия, что-то с детства…", — поделилась Егорова.
Бывшая жена Виталия Кличко прибыла в Киев не просто так. Она приехала в Украину в составе немецкой делегации, которая помогает украинским детям. Егорова очень рада, что сумела присоединиться к команде.
"Мы начали наше путешествие в Украину… Я очень рада быть частью этой делегации", – поделилась певица.
Наталья Егорова поселилась в одной из гостиниц Киева, прогулялась по городу и показала счастливые кадры, которые уже успела сделать.
Отметим, Наталья Егорова вместе с детьми от Виталия Кличко уже долгое время живет в Германии. В Украину певица достаточно давно не приезжала.
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