Экс-жена Владимира Остапчука будет искать новую любовь на романтическом шоу

Кристина Горняк рассказала об авантюре, на которую согласилась.
Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк заинтриговала своих поклонников.
Так, экс-избраница ведущего призналась, что решилась поучаствовать в романтическом YouTube-шоу Мишеля Сайкали Match me. Таким образом, Горняк попытается найти свою любовь на проекте.
Как рассказала Кристина, для нее это первый такой опыт свиданий и она с нетерпением ждет съемки выпуска:
"Такая авантюра, которой я никак не дождусь. А почему нет? Когда как не сейчас. Пока я свободна, мое сердце открыто к новым знакомствам, к свиданиям. Поэтому, парни, я вас жду", – прокомментировала свое участие в шоу Горняк.
Вместе с тем бывшая Остапчука призналась, пошла бы она в романтическое реалити "Холостячка", если бы ей предложили:
"Вы реально видите меня в шоу "Холостячка"? Но мужчины не выдержат, думаю, моих "издевательств". Спасибо девочки, но на "Холостячку" я пока не собираюсь", – сказала Кристина.
Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк честно призналась, сожалеет ли о том, что когда-то вышла за него замуж.
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