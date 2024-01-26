Экс-жена Владимира Остапчука будет искать новую любовь на романтическом шоу

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк заинтриговала своих поклонников.

Так, экс-избраница ведущего призналась, что решилась поучаствовать в романтическом YouTube-шоу Мишеля Сайкали Match me. Таким образом, Горняк попытается найти свою любовь на проекте.

Как рассказала Кристина, для нее это первый такой опыт свиданий и она с нетерпением ждет съемки выпуска:

"Такая авантюра, которой я никак не дождусь. А почему нет? Когда как не сейчас. Пока я свободна, мое сердце открыто к новым знакомствам, к свиданиям. Поэтому, парни, я вас жду", – прокомментировала свое участие в шоу Горняк.

Кристина Горняк примет участие в романтическом шоу / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк примет участие в романтическом шоу / Фото: instagram.com/kristygor

Вместе с тем бывшая Остапчука призналась, пошла бы она в романтическое реалити "Холостячка", если бы ей предложили:

"Вы реально видите меня в шоу "Холостячка"? Но мужчины не выдержат, думаю, моих "издевательств". Спасибо девочки, но на "Холостячку" я пока не собираюсь", – сказала Кристина.

Кристина Горняк примет участие в романтическом шоу / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк честно призналась, сожалеет ли о том, что когда-то вышла за него замуж.

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