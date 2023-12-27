Экс-жена Владимира Остапчука честно призналась, сожалеет ли о браке с ним

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк пообщалась с поклонниками и ответила на их самые каверзные вопросы.

В частности, чаще всего подписчиков Горняк интересует тема ее развода с Остапчуком. Так, фаны поинтересовались у Кристины, сожалеет ли она сейчас о том, что когда-то вышла замуж за шоумена. По словам нотариуса, если бы можно было отмотать время назад, она бы не стала ничего менять в своей жизни:

"Если отмотать время назад – я ничего бы не меняла. Моя жизнь, мой опыт! Много за что есть сказать спасибо, но многое не хочется в своей личной жизни и нарушает мои ценности и границы!" – прокомментировала бывшая Остапчука.

Владимир Остапчук с экс-женой Кристиной / Фото: instagram.com/kristygor

Других подписчиков Кристины волнует, как тяжело она переживала развод с ведущим. На что Горняк ответила:

"Девочки, смотрите. Я девушка, как вы… Возможно сильнее немного кого-то, возможно, слабее, но я переживаю все моменты тоже… И боль, и отчаяние, и слезы бывают. Главное это то, что в конечном итоге я ок. Мой путь, мой выбор себя! И я скажу так, что я всегда выберу себя! И свое стабильное психологическое здоровье", – объяснила Горняк.

Экс-жена Владимира Остапчука Кристина / Фото: instagram.com/kristygor

Вместе с тем Кристина Горняк призналась, что она верит в то, что встретит любимого мужчину, с которым у нее все сложится и с которым они построят крепкую семью и родят детей.

Экс-жена Владимира Остапчука Кристина / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, ранее экс-жена Владимира Остапчука Кристина откровенно рассказала, почему они через год после развода до сих пор не могут поделить совместно приобретенное имущество в их браке.

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