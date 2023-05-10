Экс-жена Владимира Остапчука Кристина впервые рассказала, когда именно они развелись

Также бывшая шоумена призналась, что будет с их общим домом.

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк откровенно пообщалась с подписчиками в Instagram.

Кристина ответила на вопросы, которые больше всего интересуют ее поклонников. В частности, бывшая Остапчука впервые рассказала, когда они разошлись. По словам Кристины, они развелись осенью 2022 года. Так нотариус ответила на вопрос поклонника, почему она разошлась с парнем:

"С каким? Пока я развелась с мужем осенью. Больше расставаний не было за это время", — рассказала Кристина.

Кристина Остапчук пообщалась с фанами / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина и Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также она поделилась, что сейчас с домом, который они с Остапчуком строили под Киевом:

"Пока ничего. Если честно, я не была там с момента развода, не хочется травмировать себя воспоминаниями. Пока он в общей совместной собственности бывших супругов, поскольку приобретался нами за период официального брака и за общие средства", — рассказала Горняк.

Кристина Остапчук пообщалась с фанами / Фото: instagram.com/kristygor

За время брака Кристина и Владимир Остапчук начали строить дом / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Как известно, о проблемах в отношениях Владимира Остапчука и Кристины Горняк заговорили в сентябре 2022 года. А в конце октября в СМИ появилась информация, что супруги развелись. Впрочем, экс-возлюбленные никак не комментировали эту новость и не говорили вообще друг о друге.

В декабре 2022 стало известно, что Остапчук закрутил новый роман. Его избранницей стала 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская. В феврале этого года влюбленные поженились.

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