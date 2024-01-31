Экс-жена Владимира Остапчука объяснила, почему до сих пор носит его фамилию и не может вернуть свою

Кристина Горняк отметила, что для этого есть определенные причины.

Экс-жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк до сих пор остается на его фамилии.

Об этом она рассказала в сторис своей страницы в Instagram, общаясь с подписчиками. В частности, фолловерам нотариуса не дает покоя, почему она все еще Кристина Остапчук.

По словам блогерши, есть определенные нюансы, из-за которых она пока не может вернуть свою девичью фамилию Горняк:

"Я была замужем. Взяла фамилию мужа. Это было мое решение ее взять и для мужа это было важно. Я частный нотариус, у которого смена фамилии влечет очень много документов, печатей, доступов к реестрам, и т.д. Плюс мои загранпаспорта, визы, а также разрешение на проживание в Европе… Это все для меня важно, поэтому я не меняю паспорт и фамилию!" – объяснила Остапчук.

Экс-жена Владимира Остапчука Кристина / Фото: instagram.com/kristygor

Также Кристина отметила, что ее мама до своей второй свадьбы ходила с фамилией своего предыдущего мужа. Поэтому ничего такого в том, что она все еще Остапчук, блогер не видит:

"Давайте больше не поднимать эту тему. Не хайповать на ней. В этом нет никакого смысла", — заверила Кристина.

Напомним, недавно экс-жена Владимира Остапчука Кристина призналась, что приняла участие в романтическом шоу. Нотариус решила попытаться обрести любовь на одном из проектов.

Читайте также: