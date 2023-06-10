Экс-жена Владимира Остапчука откровенно ответила, поддержал ли он ее после известия о тяжелой болезни

Экс-жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, открыла правду о реакции бывшего на ее болезнь.

Подписчики в Instagram часто спрашивали Кристину, поддержал ли ее экс-муж после того, как она объявила о том, что может потерять почку. Ответ блогерши очень удивил многих фанатов.

"Я не злюсь на вас, но думаю, что эти вопросы не очень уместны, у каждого уже своя жизнь... Но однажды отвечу, потому что много спрашиваете — нет, не поддержал", — призналась Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Более того, как оказалось не только бывший муж, но и некоторые друзья никоим образом не отреагировали на страшный диагноз Горняк.

"Даже некоторые "друзья" также не поддержали, поэтому их в моей жизни больше тоже не будет! Так бывает, может, окружение продолжает меняться и очищаться, за что я благодарна вселенной", — поделилась Кристина.

Напомним, что совсем недавно бывшая жена Владимира Остапчука ошеломила новостью – у нее диагностировали гидронефроз 4 степени, атрофию лоханок левой почки. Долгое время блогерша даже не подозревала о заболевании, однако после обследования в Украине врачи шокировали ее вердиктом — Кристине прогнозировали удаление почки. Однако врачи в Вене дали надежду и сказали, что орган еще можно спасти.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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