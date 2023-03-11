Экс-жена Владимира Остапчука ответила на хейт из-за возраста: "Как вам жить с тем г*вном в душе"

Бывшая жена Владимира Остапчука, нотариусиня и блоггер Кристина Горняк, часто сталкивается с критикой в Сети.

В частности, некоторые комментаторы критикуют блогику из-за ее возраста и внешности. Так что в сторис в Instagram Кристина красноречиво ответила, что в свои 36 выглядит просто великолепно.

"Горе-комментаторы, которые пишут, что я старая, мне почти 40, хотела бы вас спросить: как вам жить с этим г*вном в душе? Меня просто мой возраст вообще не очень парит, я в свои 36 выгляжу очень даже ОК, чем дальше, тем лучше! А вот есть те, кто меня здесь читает старше немного, не думали ли вы (если же чем), что вы их обижаете из-за меня? Неужели вам нечем заняться, чем изливать свой внутренний гнев на других женщин? Вот честно...", — обратилась к хейтерам Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Блогерка призналась, что чувствует себя сейчас даже красивее, чем несколько лет назад. По мнению Кристины, с возрастом женщины становятся еще лучше.

"36 — это кайф. Такой красивой, свободной, сексуальной как сейчас я себя еще не чувствовала. Возраст, это только об опыте, но никак не о "конце жизни". Поэтому, девочки, никого не слушайте, просто любите себя", — отметила Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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