Экс-жена Владимира Остапчука ответила, подала ли иск в суд против него из-за общего дома

Между телеведущим Владимиром Остапчуком и его экс-женой Кристиной Горняк продолжается раздел общего имущества.

Бывшие супруги до этого момента не решили вопрос с их общим домом в Золоче Провансе под Киевом. Как известно, Остапчук с новой избранницей уже начал обустраивать дом, однако Горняк в свою очередь отмечает, что она до сих пор является его владелицей.

Спор между эксами вызвал немалый интерес у поклонников, поэтому у Instagram Кристины ее подписчики поинтересовались состоянием дел на сейчас. В ответ Горняк прокомментировала, обратилась ли в суд, чтобы поделить имущество с бывшим, как планировала ранее.

"Я пока никуда не обращалась, жду совесть своего бывшего мужа и диалог", — сказала блогерша.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Также Кристина вспомнила о подарках своего бывшего мужа. Фаны поинтересовались, возможно, Владимир считает, что не нужно решать вопрос с домом после ценных подарков, которые он делал бывший. В частности, еще до брака шоумен приобрел блоггеру новенький автомобиль, а также дарил брендовые сумки и украшения.

"Может и считает, что ничего не виноват, я не знаю. Автомобиль дарил еще до брака, это – первое. Еще дарил украшения, сумочки, но, к чему подарки? Я тоже дарила многое, то при чем же это? Я не считаю вообще, кто что дарил. К общему имуществу супругов это уже не относится", — сказала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Ранее Горняк обвинили в том, что она стала "беднее" жить без шоумена, — блоггер метко ответила хейтерам.

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