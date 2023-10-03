Экс-жена Владимира Остапчука ответила, помирилась ли со своим бывшим после расставания

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блоггер Кристина Горняк, рассказала о своей личной жизни после развода.

Недавно нотариус рассказала, что ее новый избранник, с которым у них не сложились отношения, снова появился в ее жизни. Человек, имя которого Горняк скрывает, продолжает интересоваться жизнью бывшей и следит за ней в Сети.

В своих Instagram-stories Кристина ответила, стало ли это толчком к тому, чтобы возобновить отношения. По словам блоггерши, они остались в дружеских отношениях с эксбойфрендом, но не вместе как пара.

"Ничего не изменилось. Мы не вместе. А общаться я всегда готова! Почему нет? Мы ведь не враги", — написала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Как ранее рассказывала Горняк, ее бывший бойфренд – иностранец и они познакомились в Вене. К сожалению, через несколько месяцев после того, как она рассказала об отношениях, они разошлись.

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