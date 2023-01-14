Экс-жена Владимира Остапчука поделилась печальным известием о смерти близкого человека

Экс-жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о потере близкого человека.

В сторис в Instagram нотариус поделилась, что умер ее родной дядя, к которому она собиралась в гости за несколько дней. В новогодние праздники он пригласил племянницу в гости в Испанию, но внезапно ушел из жизни.

Фото: instagram.com/kristygor

"Всем привет. Спасибо всем за слова поддержки. Случилось совсем неожиданно, совсем. 10 дней назад мой любимый, самый веселый дядя, увидел, что я скучаю и плачу в Вене на Новый год. Написал. И я взяла билеты, хотела сделать ему сюрприз. Но не успела тебя обнять...", — написала Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

Горняк вспомнила, как весел и добр был ее близкий родственник. А также поделилась историей с детства, чему ее учил дядя.

Фото: instagram.com/kristygor

Ты был самым веселым и самым добрым из нашей семьи Горняков. Наш всегда улыбающийся Гоги, всю жизнь ты был легким, но, я знаю, внутри было много боли. А помнишь, ты научил меня в четыре года падать на колено, складывать пальцы и кричать "Heavy metal!" и я это делала всегда и всюду. Благодарю тебя за все теплые слова и улыбку. Покои с миром, мой дядя Гоги... Навсегда в нашем сердце", — обратилась к дяде Кристине.

Фото: instagram.com/kristygor

Сейчас Кристина отправилась в Испанию, чтобы провести родного человека в последний путь.

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