Экс-жена Владимира Остапчука попала в больницу и показалась под капельницей: "Не все так радостно"

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк испугала своих поклонников фото под капельницей.

В сторис своей страницы в Instagram Кристина разместила несколько кадров из больницы, которые насторожили ее поклонников. На одном фото Горняк показала, что делала МРТ, на втором – что оказалась под капельницей:

"Говорю себе сегодня: цени жизнь еще больше каждый день. Спасибо всем, кто спрашивает, что со мной. Спасибо за теплые слова и поддержку. Как только я буду знать точно, что и как, я поделюсь. Соберусь с силами, выйду к вам, все расскажу. Не все так радостно, как хотелось бы", — призналась Кристина.

Кристина Горняк попала в больницу / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк попала в больницу / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк попала в больницу / Фото: instagram.com/kristygor

Впрочем, что же с ней произошло, Горняк пока интригует. Также бывшая Остапчука рассказала, что прошла детокс-программу в одном из медицинских центров. Нотариус поблагодарила центр за то, что они вовремя обнаружили у нее то, о чем она пока не говорит:

"Я всю жизнь буду благодарна центру за их квалифицированных врачей и всем буду советовать, если на УЗИ — то только к ним. Потому что, если бы не они, никто не знает, как бы у меня сложилось дальше", — призналась Кристина.

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, продолжила ли общаться с ним после развода и испытывает ли к нему еще какие-то чувства.

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