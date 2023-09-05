Экс-жена Владимира Остапчука призналась, делала ли пластику и показала себя на архивных кадрах

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, рассказала, делала ли пластические операции.

В Instagram-stories знаменитость ответила на вопросы фанатов об изменениях в своем облике. В частности, Кристина призналась, что только делала инъекции в губы и подбородок, а вот к изменениям в форме носа, как предполагают люди, она не прибегала.

"Очень смешно Вы видели мой еврейский профиль? Какая ринопластика... но рассказывала, что всегда хотела, да как-то перехотелось. Во-первых, все евреи, грузины, армяне, азербайджанцы всегда мои, а во-вторых, никто кроме меня не замечал его не идеальности, то есть в пропорциях выглядит нормально! Но я не против всех этих пластик, главное с головой! Губы подкалываю и выравниваю асимметрию где-то на 2,5 года. А еще когда-то делала ботокс в подбородок, но меня не взял, потому что очень сильно короткая уздечка. Поэтому пока забыла об этом, может подрежу потом", - рассказала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кроме того, блоггер сделала коррекцию зубов. Как рассказала Кристина, она вторично носит брекеты, чтобы исправить прикус. Горняк поделилась архивными фото, чтобы показать, как выглядела до медицинских вмешательств.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Едва нашла свое фото в Google к моим первым брекетам. Смотрите, я ставлю брекеты второй раз в жизни! Это фото "до" моих первых попыток сделать идеальную улыбку", — рассказала Кристина.

Раньше звезда была недовольна тем, как выглядит ее улыбка. Сейчас блогерша более комплексно подошла к устранению определенных недостатков.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Улыбка была визуально ок, но нижний ряд был не доделан, а также верхний не до конца расширен.. Тем самым, не правильное смыкание ночью, давила на суставы челюсти, болела голова, и многое... Поэтому на этот раз доделаю все вместе ", – рассказала Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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