Экс-жена Владимира Остапчука призналась, делала ли пластику и показала себя на архивных кадрах

Нотариус назвала процедуры, к которым прибегала.
Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, рассказала, делала ли пластические операции.
В Instagram-stories знаменитость ответила на вопросы фанатов об изменениях в своем облике. В частности, Кристина призналась, что только делала инъекции в губы и подбородок, а вот к изменениям в форме носа, как предполагают люди, она не прибегала.
"Очень смешно Вы видели мой еврейский профиль? Какая ринопластика... но рассказывала, что всегда хотела, да как-то перехотелось. Во-первых, все евреи, грузины, армяне, азербайджанцы всегда мои, а во-вторых, никто кроме меня не замечал его не идеальности, то есть в пропорциях выглядит нормально! Но я не против всех этих пластик, главное с головой! Губы подкалываю и выравниваю асимметрию где-то на 2,5 года. А еще когда-то делала ботокс в подбородок, но меня не взял, потому что очень сильно короткая уздечка. Поэтому пока забыла об этом, может подрежу потом", - рассказала Кристина.
Кроме того, блоггер сделала коррекцию зубов. Как рассказала Кристина, она вторично носит брекеты, чтобы исправить прикус. Горняк поделилась архивными фото, чтобы показать, как выглядела до медицинских вмешательств.
"Едва нашла свое фото в Google к моим первым брекетам. Смотрите, я ставлю брекеты второй раз в жизни! Это фото "до" моих первых попыток сделать идеальную улыбку", — рассказала Кристина.
Раньше звезда была недовольна тем, как выглядит ее улыбка. Сейчас блогерша более комплексно подошла к устранению определенных недостатков.
"Улыбка была визуально ок, но нижний ряд был не доделан, а также верхний не до конца расширен.. Тем самым, не правильное смыкание ночью, давила на суставы челюсти, болела голова, и многое... Поэтому на этот раз доделаю все вместе ", – рассказала Горняк.
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