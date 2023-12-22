Экс-жена Владимира Остапчука призналась, избавилась ли от его фамилии

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, когда выходила за ведущего замуж, взяла его фамилию.

Поклонники Кристины поинтересовались, вернула ли она себе девичью фамилию через год после развода. В сторис своей страницы в Instagram нотариус призналась, что по документам она все еще Остапчук. Впрочем, она рассматривает несколько вариантов, что будет делать с этой фамилией.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кристина решительно заявила, что хочет вернуть девичью, однако есть определенные нюансы, из-за которых она этого сейчас сделать не может.

"Обязательно (верну фамилию – прим.ред). А может на фамилию нового любимого мужчины. Жизнь покажет. Но сейчас у меня это потянет столько изменений в бумагах, что пока не буду этим заниматься. Мне ок, я же была замужем, поэтому это ок. Моя мама была на фамилии моего папы до нового брака", – прокомментировала Кристина.

Экс-жена Владимира Остапчука Кристина / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука Кристина поделилась подробностями, почему она до сих пор не может с бывшим разделить их общее имущество, нажитое в браке. По словам Кристины, решению этого вопроса препятствует сам Остапчук.

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