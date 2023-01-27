Экс-жена Владимира Остапчука призналась, сменила ли фамилию после развода с ведущим

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк, ответила на частый вопрос подписчиков.

В соцсетях экс-супругу шоумена часто спрашивают о том, изменила ли она фамилию после развода. В сторис в Instagram Кристина решила расставить все точки над "i" и ответить на этот вопрос. К своему ответу Кристина также добавила фотографию с паспортом.

Так, нотариус призналась, что по паспорту она до сих пор остается Кристиной Остапчук. Однако она не исключает, что совсем скоро может сменить фамилию.

"Очень много вопросов о фамилии: я — Кристина Остапчук. Как говорится: "Из песни слов не выкинешь". А там дальше жизнь покажет", — написала Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

Отметим, что ни Кристина, ни Владимир не комментируют слухи об их разводе. Однако в своих соцсетях оба дают понять, что они уже не вместе. Да, недавно Кристина заговорила о своей личной жизни после разрыва с шоуменом.

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