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Экс-жена Владимира Остапчука рассказала, что сделала с подарками от шоумена после разрыва

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1288
Время на прочтение
1 мин
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Экс-жена Владимира Остапчука рассказала, что сделала с подарками от шоумена после разрыва

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нотариус ответила на вопросы поклонников.

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Кристина Горняк, поделилась некоторыми подробностями своего расставания с шоуменом.

Поклонники заметили на фотографиях Кристины вещи и украшения, которые когда-то ей дарил экс-супруг, и спросили об этом нотаруса. Как ответила Горняк в стороз в Instagram, она не видит ничего плохо в том, чтобы оставлять себе подарки от прежних.

"А зачем что-то выбрасывать? Я ношу все подарки, которые мне дарят. Потому что они от сердца и от души", — написала Кристина.

© instagram.com/kristygor
Фото: instagram.com/kristygor

Отметим, что пока официальных заявлений о разводе ни Горняк, ни Остапчук не делали. Впрочем, в Сети уже давно обсуждают разрыв супругов. Да и сами "эксы" намекают на прекращение отношений.

Ранее Кристина Горняк рассказала, сменила ли фамилию после развода с шоуменом.

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Дата публикации
Просмотры
1288
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