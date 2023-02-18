Экс-жена Владимира Остапчука рассказала, что сделала с подарками от шоумена после разрыва

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша Кристина Горняк, поделилась некоторыми подробностями своего расставания с шоуменом.

Поклонники заметили на фотографиях Кристины вещи и украшения, которые когда-то ей дарил экс-супруг, и спросили об этом нотаруса. Как ответила Горняк в стороз в Instagram, она не видит ничего плохо в том, чтобы оставлять себе подарки от прежних.

"А зачем что-то выбрасывать? Я ношу все подарки, которые мне дарят. Потому что они от сердца и от души", — написала Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

Отметим, что пока официальных заявлений о разводе ни Горняк, ни Остапчук не делали. Впрочем, в Сети уже давно обсуждают разрыв супругов. Да и сами "эксы" намекают на прекращение отношений.

Ранее Кристина Горняк рассказала, сменила ли фамилию после развода с шоуменом.

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