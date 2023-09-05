Экс-жена Владимира Остапчука разошлась с бойфрендом, с которым закрутила роман после развода

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, блогерша и нотариус Кристина Горняк, поделилась с поклонниками подробностями личной жизни.

Горняк призналась, что порвала отношения со своим бойфрендом-иностранцем, с которым начала встречаться после развода с шоуменом. Как объяснила Кристина, в их романе все было сложно и запутано. После восьми месяцев отношений они решили, что им лучше быть не вместе.

"Много вопросов о нем… Не просто так я назвала его "клубочком", потому что все было эмоционально и запутано. Но много было и теплых моментов, спасибо ему за это! Восемь месяцев, как никак… Сейчас мы не вместе. Не знаю, что ждет меня завтра, но, думаю, то, что произошло, исправить очень сложно…", — поделилась Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Блогерша добавила, что люди в жизни попадаются не просто так. По словам Кристины, она верит, что встретит того мужчину, с которым будет до конца своей жизни.

"Мы встречаем людей на разный период и срок в жизни. Кого-то на три года, кого-то на восемь месяцев, а кого-то на всю жизнь. Поэтому "продолжение следует", — добавила блогерша.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, между тем Владимир Остапчук на днях попал в громкий скандал. Шоумен провел свадьбу в Хорватии. Блогер Богдан Беспалов утверждает, что ведущий, прикрываясь благотворительностью, ездит за границу зарабатывать себе деньги.

Читайте также: