Экс-жена Владимира Остапчука в кружевном бра томно позировала на камеру

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк порадовала поклонников своими новыми красивыми фото.

На странице в Instagram Кристина запостила несколько снимков из недавней фотосессии. Кадры получились довольно соблазнительными. На фото Горняк изображена, сидя на диване, в распахнутой рубашке, в блестящей юбке и засветила кружевное нижнее белье.

Вызывающий образ нотариусу придал вечерний макияж и распущенные волосы.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Из новогоднего настроения пока только: юбка в пайетках и плей-лист… Присела здесь и думаю, что надо как-то исправлять ситуацию, идти на закупки продуктов к новогоднему столу, потому что в этом году будет как я люблю – новогодняя ночь дома (во временном домике), в кругу подруг, но, к большому сожалению, со многими близкими просто на видеосвязи…. И все же, не могу не благодарить небо, что имею такую возможность!" – подписала фотографии Горняк.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Между тем подписчики страницы Кристины не обделили ее комплиментами: "Юбка в пайетки, роскошное белье и невероятная девочка", "Крис, вы – бомбита! С наступающим Новым годом, желаю любви, мирного неба над головой и достойного мужчины рядом", "я сначала подумала, что на фото актриса Галь Гадот, героиня фильма "Чудо-женщина". Очень похожи".

Напомним, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк официально свой развод так и не подтвердили. Впрочем, поводом считать, что между шоуменом и нотариусом все кончено, есть слухи о новом романе ведущего с младше него на 16 лет девушкой.

Говорят, что Остапчук закрутил роман с 22-летней журналисткой из Киева Екатериной Полтавской. Этому служит подтверждение фото и видео в Instagram и Владимира и Екатерины, которые они постят из одного и того же места – из квартиры Остапчука.

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