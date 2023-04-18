Экс-жена Владимира Остапчука высказалась о его новых отношениях с 22-летней девушкой

Телеведущий Владимир Остапчук больше не скрывает свои отношения с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской.

После такой новости подписчики начали задавать много вопросов к его бывшей жене, нотариусу Кристине Горняк. После такого интереса со стороны аудитории она решила ответить, как отнеслась к новым отношениям Остапчука. Несмотря на непростой разрыв с бывшим, Кристина попросила иметь уважение к их обоим.

"Сразу всех, кто пишет, хочу один раз попросить — давайте будем взвешенными и не оскорблять никого, потому что это наша ответственность, а поведение других ответственность других", — сказала Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

Также она отметила, что не следит за жизнью Остапчука и его новой избранницы и сосредоточена на своей жизни. Так что Кристина попросила подписчиков не присылать ей подробности жизни своего "экса".

"Я не слежу за бывшими, ни за кем, потому что у меня есть свое продолжение жизни и новая страница в жизни, с уважением к своему прошлому, несмотря на некоторые моменты... Но, я буду не честной, если скажу, что кое-что приходится видеть, потому что многие подписчики почему-то решают мне это прислать, а также много статей выходит с моим именем, иногда просматриваю... Но зачем вы, подписчики, мне шлете какие-то фото моего бывшего мужа, я не знаю. В следующий раз знайте, мне не интересно", – заметила Кристина.

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