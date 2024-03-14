Экс-жена Вячеслава Узелкова на редких фото показала заметно подросших детей от боксера

Тренер показала, как сын и дочь уже заметно подросли.
Звездный фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась редкими семейными кадрами с детьми от бывшего мужа боксера Вячеслава Узелкова.
Снимки с сыном и дочерью спортсменка опубликовала в своем Instagram. На первом кадре Боржемская предстает с Оливией. Мама с дочерью позируют перед камерой, нежно прижавшись друг к другу. Снимок, вероятно, был сделан, когда они вместе посещали какое-то заведение.
А вот с сыном Марина сфотографировалась уже на улице. Спортсменка продемонстрировала, как Роберт уже заметно подрос. Хоть он позировал перед камерой на лестнице, но сын уже значительно выше мамы.
"Моя любовь", — нежно подписала фото с детьми Боржемска и добавила смайлик в виде красного сердечка.
В комментариях пользователи просто засыпали семейство комплиментами. Подписчики тренера отметили, что она с детьми очень красивая и счастливая семья.
- Красивые детки, уж такие взрослые!
- Как красивая семья! Будьте счастливы!
- Оливия уже такая взрослая, а мама как старшая сестра!
Напомним, недавно Вячеслав Узелков жаловался, что Марина Боржемская настроила против него детей. Более того, он возмущался, что сын и дочь не интересуются его состоянием здоровья, хотя он недавно попал в больницу, где ему сделали операцию.
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