Экс-жена Вячеслава Узелкова на редких фото показала заметно подросших детей от боксера

Звездный фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась редкими семейными кадрами с детьми от бывшего мужа боксера Вячеслава Узелкова.

Снимки с сыном и дочерью спортсменка опубликовала в своем Instagram. На первом кадре Боржемская предстает с Оливией. Мама с дочерью позируют перед камерой, нежно прижавшись друг к другу. Снимок, вероятно, был сделан, когда они вместе посещали какое-то заведение.

Марина Боржемская с дочерью / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

А вот с сыном Марина сфотографировалась уже на улице. Спортсменка продемонстрировала, как Роберт уже заметно подрос. Хоть он позировал перед камерой на лестнице, но сын уже значительно выше мамы.

"Моя любовь", — нежно подписала фото с детьми Боржемска и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Марина Боржемская с сыном / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

В комментариях пользователи просто засыпали семейство комплиментами. Подписчики тренера отметили, что она с детьми очень красивая и счастливая семья.

Красивые детки, уж такие взрослые!

Как красивая семья! Будьте счастливы!

Оливия уже такая взрослая, а мама как старшая сестра!

Напомним, недавно Вячеслав Узелков жаловался, что Марина Боржемская настроила против него детей. Более того, он возмущался, что сын и дочь не интересуются его состоянием здоровья, хотя он недавно попал в больницу, где ему сделали операцию.

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