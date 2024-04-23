Экс-жена Вячеслава Узелкова показала редкое фото с папой и поздравила его с важным праздником

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала о празднике в ее семье.

Так, 22 апреля папа знаменитости отпраздновал день рождения. По этому случаю звездная тренер в своем фотоблоге посвятила публикацию родному человеку и публично к нему обратилась. В частности, Марина подчеркнула, что гордится быть дочерью такого отца и написала ему множество теплых пожеланий. На изображении счастливая звезда нежно обнимает своего отца. Для атмосферной фотосессии семья выбрала пастельные оттенки нарядов. Так, фитнес-тренер позирует в белом платье, а ее родной человек — в рубашке и жилетке.

Марина Боржемская с папой / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Моя любовь, мой папа, с днем рождения! Самое большое счастье и награда быть твоей дочерью. Крепкого тебе здоровья, многая лета и внутреннего покоя! Люблю!", — адресовала поздравительные слова отцу знаменитость.

Напомним, недавно фитнес-тренер Марина Боржемская восхитила семейными кадрами с детьми. Знаменитость показала своих заметно подросших сына и дочь от бывшего мужа боксера Вячеслава Узелкова.

Читайте также: