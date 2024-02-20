Экс-жена Вячеслава Узелкова рассказала об изменениях в 44 года и восхитила праздничной фотосессией

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала о личном празднике.

20 февраля звездному тренеру исполнилось 44 года. По этому случаю Боржемская в фотоблоге опубликовала пост, где поделилась кадрами с праздничной фотосессии и своими размышлениями о жизненном опыте. Так, Марина отметила, что встречает новый период уверенной и целеустремленной женщиной.

"Привет, мой личный новый год. Я смело тебя встречаю с горящими огоньками в глазах. С уверенностью и верой в себя, в то, что я делаю и чего хочу достичь. Я уверена в том, что все мечты и желания, которые я накопила внутри себя, обязательно реализую. Но всегда, когда мы стремимся к чему-то новому, мы должны благодарить предыдущий опыт", - написала экс-жена Узелкова.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

По словам Боржемской, она замечает в себе большие изменения за последний период:

"Мне нравится то, кем я себя вижу. Я наконец-то начала чувствовать себя женщиной. Я начала видеть красоту в себе. Как внутри, так и снаружи. У меня появилась уверенность и характер. Ко мне вернулась моя харизма и состояние веры, что все, что я делаю – правильно", - призналась звездный тренер.

Также фитнес-тренер публично обратилась к своим детям, родителям и близким, чтобы поблагодарить их за поддержку и заботу.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Я хочу поблагодарить родителей, своих детей, людей, с которыми я работаю и общаюсь. Хочу сказать большое спасибо за то, что благодаря вам я могу иметь стабильную опору под ногами. Родители научили меня видеть мир иначе. Быть гибкой, когда нужно. Быть жесткой, когда необходимо. Быть благодарной и искренне делиться тем, что имеешь. Хочу поблагодарить детей за любовь, которую они разделяют вместе со мной. Благодаря им я понимаю, что этот мир прекрасен", - добавила Марина.

Напомним, недавно свой день рождения отмечала супруга хореографа Влада Ямы. Лилия по случаю праздника показала их заметно подросшего сына и его сюрприз для нее.

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