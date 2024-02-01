Экс-жена Вячеслава Узелкова снялась в полупрозрачном боди и очаровала фигурой

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская очаровала фанов новыми фотографиями.

В своем Instagram знаменитость разместила несколько кадров из недавней фотосессии. На съемочной площадке Боржемская позировала в соблазнительном белом боди с прозрачными вставками.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Наряд тренера хорошо подчеркнул ее стройную фигуру и красивые ноги. У своих подписчиков в фотоблоге Боржемская поинтересовалась, как им такой ее образ. Фаны Марины не заставили долго ждать своей реакции и бросились делать ей комплименты:

Как можно быть такой привлекательной и непревзойденной! Вы невероятна

Очень круто! Вы очень красивая женщина

Марина, вы несравненно прекрасна! Для меня пример красоты и женственности, силы и обаяния

Как обычно на высоте

Напомним, ранее Марина Боржемская ошеломила откровенными подробностями о браке с Вячеславом Узелковым. Тренер призналась, что экс-муж над ней издевался и объяснила, почему не уходила от него.

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