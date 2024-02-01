Экс-жена Вячеслава Узелкова снялась в полупрозрачном боди и очаровала фигурой

Марина Боржемская поделилась кадрами из недавней фотосессии.
Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская очаровала фанов новыми фотографиями.
В своем Instagram знаменитость разместила несколько кадров из недавней фотосессии. На съемочной площадке Боржемская позировала в соблазнительном белом боди с прозрачными вставками.
Наряд тренера хорошо подчеркнул ее стройную фигуру и красивые ноги. У своих подписчиков в фотоблоге Боржемская поинтересовалась, как им такой ее образ. Фаны Марины не заставили долго ждать своей реакции и бросились делать ей комплименты:
- Как можно быть такой привлекательной и непревзойденной! Вы невероятна
- Очень круто! Вы очень красивая женщина
- Марина, вы несравненно прекрасна! Для меня пример красоты и женственности, силы и обаяния
- Как обычно на высоте
Напомним, ранее Марина Боржемская ошеломила откровенными подробностями о браке с Вячеславом Узелковым. Тренер призналась, что экс-муж над ней издевался и объяснила, почему не уходила от него.
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