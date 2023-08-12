Экс-жена Владимира Остапчука отреагировала на упреки, что стала "беднее" жить без шоумена

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, столкнулась с неожиданными упреками в Сети.

Так, на вопросы в Instagram-stories кто-то из подписчиков упрекнул, что жизнь Кристины без шоумена стала менее шикарной и выглядит дешево.

Горняк не растерялась от такого неожиданного мнения и дала шутливый ответ. Бывшая ведущего опубликовала забавное фото, на котором выcунула язык, и написала, что "выживает как может".

"Ну знаете, как говорят: "Не жили много — нех*р начинать". Поэтому да, выживаю, как могу. В бедности и печали", — пошутила Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Также нотариусиня потролила критиков в последующие стразы. Сначала Кристина показалась в танцевальном классе и отметила, что потратила последние деньги на тренировку.

"Пойду потрачу последние еврики своей нешикарной жизни на тренировку", — написала нотариус.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

А потом Горняк прогулялась по бутикам и Вене, посетив один из ювелирных магазинов. Экс-супруга Остапчука опубликовала фото роскошного колье и пошутила, что так визуализирует "шикарную жизнь".

"Немножко шикарных визуализаций. Смотреть на шикарное – никогда не лишнее", — добавила Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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