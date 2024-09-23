Экс-жених Эсхакзай рассказал о последнем разговоре с известной певицей, которая предала Украину

Бывший жених журналистки Рамины Эсхакзай, адвокат Евгений Пронин рассказал, поддерживает ли связь со своей подругой Анной Asti, которая во время войны предала Украину и сейчас живет в РФ.

По словам Евгения, до большой войны их с исполнительницей связывала дружба еще со времен проживания в Черкассах. Она продлилась 15 лет и затем закончилась из-за пророссийской позиции Asti. Адвокат признается, что некоторое время пытался объяснить подруге, что она поступает неправильно и просто предает родную Украину.

"Аня со своим мужем приехала где-то в середине февраля 2022 года в Киев, чтобы потом в Одессе снять клип. Потому что она тогда сольную карьеру начала. На тот момент мы дружили около 15 лет с юности, потому что мы родом из Черкасс. Началось полномасштабное вторжение. Она некоторое время жила здесь, а потом приняла решение ехать в Россию. Когда она приехала туда, то спрашивала: "Что ты, как ты?" Я уже тогда уехал на фронт. Я ей задал вопрос: "Что ты думаешь делать со своей жизнью?". Потому что у меня были какие-то рекомендации типа уехать сейчас в Эстонию, пересидеть там, у нее есть деньги. Я говорил, что маму (Анны – прим. ред.) нужно возвращать в Черкассы, потому что она живет и работает там, у нее там вся семья", — рассказал Евгений в интервью проекту "Розмова".

Анна Asti / Фото: instagram.com/astiselfmade

Впрочем, никакие аргументы Пронина так и не затронули совесть Анны, поэтому она сознательно выбрала кровавые рубли в государстве-агрессоре. Через некоторое время адвокат окончательно расставил все точки над "i" и попрощался с ней навсегда. В свою очередь запроданка отреагировала нейтрально и просто извинилась.

"Она достаточно однозначно сказала, что делать этого не будет. В тот момент у нас прекратилось общение. Я написал ей большое сообщение, где сказал: "Нам нужно попрощаться, ты сделала свой выбор, мы больше никогда не сможем общаться, видеться или как-нибудь пересекаться, и потому прощай". Она мне также ответила очень большим текстом, в котором Аня написала, что ей жаль, что так получилось, и извинилась, что не оправдала моих надежд. Это было почти год назад. Ничего сложно в этом нет. Я благодарен ей за детство, но у нас не может быть настоящего и будущего, потому что она для меня предательница нашей страны и своих людей", — добавил Пронин.

Напомним, недавно Евгений Пронин признался, как относится к новому избраннику бывшей невесты Рамины Эсхакзай, который служит в ВСУ.

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