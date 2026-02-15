ТСН в социальных сетях

Экс-жених MELOVIN после расставания шокировал угрозами от фанов звезды: "Дальше будут заявления"

Военный предупредил недоброжелателей о серьезных последствиях.

MELOVIN и его бывший жених Петр

Бывший жених певца MELOVIN - военный Петр - неожиданно заговорил об угрозах в его сторону после расставания.

Так, защитник публично рассказал о неприятных последствиях после расставания с артистом. Петр отметил, что стал объектом агрессивных сообщений от части фанатов, и предупредил о дальнейших действиях. В своем Instagram Петр обратился к поклонникам MELOVIN с призывом прекратить любые оскорбления в сторону обоих и пригрозил судом.

«Дорогие меловинаторы, то, что мы разошлись с MELOVIN, не делает плохим ни меня, ни его. Это был наш выбор. А угрожать мне и писать, чтобы я сд*х — это на вашей совести. Я предупреждаю, дальше будут
заявления на вас и будете отвечать за свои слова. Так же прошу не писать о MELOVIN ничего плохого. Не нравится — листайте дальше. Так будет спокойно всем. И так хватает нервов с войной. Спасибо за внимание!» — написал Петр.

Сторис Петра Злоти

Отметим, о расставании MELOVIN с женихом-военным Петром стало известно в этом году в День святого Валентина. Певец отметил, что не будет выносить грязное белье в целом и только поблагодарил бывшего избранника за «опыт». В свою очередь Петр таки намекнул на причины их разрыва и шокировал признанием о детских травмах, которые повлияли на отношения.

