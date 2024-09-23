Бывший жених Рамины Эсхакзай отреагировал на ее новые отношения с военным: "Стала другим человеком"

Бывший жених журналистки и интервьюера Рамины Эсхакзай, адвокат Евгений Пронин отреагировал на изменения в ее личной жизни.

Раньше Рамина делилась, что она больше не одинока и находится в отношениях с парнем-военным. Более того, недавно журналистка уже даже успела отдохнуть с избранником на Мальдивах. Как говорит Евгений, он только поддерживает Рамину и желает ей счастья. Кроме того, добавляет, что они до сих пор дружат и могут посоветоваться по поводу проектов.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Она и сейчас может позвонить и посоветоваться по поводу контента, потенциальных гостей. Я охотно ей помогаю, когда мне хватает на это экспертизы. Я ее могу о чем-то попросить. Мы постоянно поддерживаем сборы, инициативы, проекты друг друга. У Рамины уже есть новые отношения, которые я очень уважаю. Я рад, что она сейчас в лучшем эмоциональном состоянии, чем была раньше. Она стала другим человеком, изменилась. Я рад, что у нее все хорошо", — признался адвокат в интервью проекту "Розмова".

Напомним, недавно Рамина Эсхакзай провела расследование и раскрыла схему выезда известного украинского блогера Александра Волошина за границу.

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