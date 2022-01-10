Экс-жену Дзидзьо раскритиковали в Сети из-за фото в купальнике: "Стыдно смотреть"

Знаменитость отправилась отдыхать.

Певица SLAVIA, экс-жена артиста Дзидзьо, решила провести новогодние праздники в теплой стране.

В частности Слава отправилась отдыхать на Кубу. Там исполнительница наслаждается невероятными видами, купается в море и принимает солнечные ванны.

Впрочем, звезда не забыла поздравить своих поклонников с Рождеством. К слову, певица пожелала отличных празднований.

"Над заснеженным селом уже взошла звезда… Это в Украине, а тут только взошло Солнце. В день Рождества желаю теплого и радостного празднования. Веселого Рождества!" – написала знаменитость.

Однако пользователи начали хейтить Славу. Им не понравилось фото, которое она опубликовала вместе с поздравлением. Звезда показала снимок, на котором изображена в купальнике.

SLAVIA в купальнике / instagram.com/slavia_official

Как-то на Рождество выставлять обнаженное фото не очень этично…

С таким праздником поздравляют одетой. Уважать необходимо традиции, а не гордиться своими формами. Было очень неожиданно увидеть вас так!

Эта фотография и поздравления с Рождеством... Мне стыдно даже смотреть

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