Экс-жену Сасанчина заподозрили в разрушении чужой семьи: Иванна резко ответила на слухи

Иванна Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Бывшая жена украинского певца и победителя шоу «Голос страны» Романа Сасанчина — Иванна — публично отреагировала на громкие обвинения в свою сторону.

Так, в Сети начали распространяться слухи, что именно она якобы стала причиной распада чужого брака, в котором есть двое детей. По словам пользователей соцсетей, Иванна начала новые отношения с женатым мужчиной. Впрочем, блогерша ответила на вопросы пользователей в Instagram и расставила все точки над «і».

Иванна отметила, что начала роман с мужем только после его развода. По ее словам, на момент начала отношений он уже не жил с бывшей женой и вел отдельную жизнь. Она подчеркнула, что для нее принципиально неприемлемы любые отношения с «занятыми» мужчинами.

Иванна Сасанчина с новым избранником / © instagram.com/annavi_sasanchyn

«Нет, это неправда. Я начала отношения с мужчиной, который уже не состоял в отношениях со своей бывшей женой и жил отдельно. Я верю в карму, поэтому никогда не смогла бы быть с женатым или „занятым“ мужчиной. Я очень собственный человек и не способна строить отношения с тем, кто имеет другие отношения. Делиться любимым человеком для меня неприемлемо и отвратительно. Я уважаю себя в первую очередь, а быть с занятым — это мое абсолютное табу», — заявила Иванна.

Кроме этого, экс-избранница Сасанчина прокомментировала и публичные комментарии бывшей жены ее нынешнего возлюбленного. По словам Иванны, эти комментарии стали для нее еще одним доказательством нежелания принимать реальность.

«То, что его бывшая писала под различными публикациями, — это дно. Человек просто не может смириться с тем, что уже произошло, и пытается переложить ответственность за собственные проблемы на посторонних. Признавать и принимать свои ошибки, очевидно, слишком сложно», — добавила она.

