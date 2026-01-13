- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 2 мин
Экс-жену Сасанчина заподозрили в разрушении чужой семьи: Иванна резко ответила на слухи
Бывшая жена нового избранника блогерши вмешалась в их роман.
Бывшая жена украинского певца и победителя шоу «Голос страны» Романа Сасанчина — Иванна — публично отреагировала на громкие обвинения в свою сторону.
Так, в Сети начали распространяться слухи, что именно она якобы стала причиной распада чужого брака, в котором есть двое детей. По словам пользователей соцсетей, Иванна начала новые отношения с женатым мужчиной. Впрочем, блогерша ответила на вопросы пользователей в Instagram и расставила все точки над «і».
Иванна отметила, что начала роман с мужем только после его развода. По ее словам, на момент начала отношений он уже не жил с бывшей женой и вел отдельную жизнь. Она подчеркнула, что для нее принципиально неприемлемы любые отношения с «занятыми» мужчинами.
«Нет, это неправда. Я начала отношения с мужчиной, который уже не состоял в отношениях со своей бывшей женой и жил отдельно. Я верю в карму, поэтому никогда не смогла бы быть с женатым или „занятым“ мужчиной. Я очень собственный человек и не способна строить отношения с тем, кто имеет другие отношения. Делиться любимым человеком для меня неприемлемо и отвратительно. Я уважаю себя в первую очередь, а быть с занятым — это мое абсолютное табу», — заявила Иванна.
Кроме этого, экс-избранница Сасанчина прокомментировала и публичные комментарии бывшей жены ее нынешнего возлюбленного. По словам Иванны, эти комментарии стали для нее еще одним доказательством нежелания принимать реальность.
«То, что его бывшая писала под различными публикациями, — это дно. Человек просто не может смириться с тем, что уже произошло, и пытается переложить ответственность за собственные проблемы на посторонних. Признавать и принимать свои ошибки, очевидно, слишком сложно», — добавила она.
Напомним, недавно нового избранника актрисы Наталки Денисенко публично оскорбили в Сети и обозвали «нарциссом» — Юрий Савранский уже ответил на критику.