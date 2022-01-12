Экс-Зианджа о том, как ее оскорбляла Могилевская: "Относилась как к глупой малолетке"

Экс-Зианджа о том, как ее оскорбляла Могилевская: "Относилась как к глупой малолетке"

Артистка решила рассказать все, что у нее за долгие годы наболело.

Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа, продолжает делиться с поклонниками шокирующими подробностями своей жизни.

На этот раз артистка более подробно остановилась на своих отношениях с певицей Натальей Могилевской. Звезда была продюсером Zi Faamelu после ее участия в шоу "Фабрика звезд".

Во-первых, знаменитость призналась, что ее очень обижает, что Могилевская до сих пор называет ее Борисом. Как известно, во времена "Фабрики" Zi Faamelu была певцом Борисом Апрелем.

"Якобы "бабочка из волшебной страны" никогда не залетала в Украину и не в курсе, что произошло в жизни человека, которому он открывала свои самые священные тайны. Я не выдаю личные тайны, он может успокоиться. Но если бы я была ей хоть немного небезразлична – она могла бы прекратить называть меня Борей, тем самым поддерживая трансфобию", – отметила Zi Faamelu.

ЭксБорис Апрель, теперь Zi Faamelu (слева) и Наталья Могилевская / УНИАН

Кроме того, знаменитость вспомнила, как Могилевская ее ущемляла из-за возраста.

"Насчет ее ремарок в сторону эйджизма — полная чушь. Она получала удовольствие относившись ко мне, как к глупой малолетке. И долго не отпускала с контракта, плевав, что я нахожусь в депрессии и прожигаю лучшие годы. Ее волновало только то, чтобы не дай Бог я не рассказала всю правду о сотрудничестве и рабском контракте", — поделилась Zi Faamelu.

instagram.com/zifaamelu

Ранее певица-трансгендер Zi Faamelu была хорошо известна всем, как Борис Апрель. К нему популярность пришла после участия в шоу "Фабрика звезд" в 2008 году. Но в 2018-м, после длительного затишья, певица произвела настоящий фурор, придя на сцену "Голосу краъни". На проекте Апрель представился как Зианджа. Звезда призналась, что хотела сменить пол очень много лет и решилась на этот смелый шаг в США. После участия в певческом проекте Зианджа почти на год пропала из соцсетей. Впрочем, в июле 2019 года исполнительница вернулась к фанам с новым имиджем.

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