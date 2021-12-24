Экс-Зианджа объяснила, почему исчезла со сцены после триумфального появления на "Голосі"

Артистки поделились, что она хотела развивать карьеру.

Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа, впервые объяснила, почему исчезла со сцены после триумфального возвращения на шоу "Голос страны" в 2018 году.

Казалось бы, после проекта исполнительница должна была разрывать свою карьеру, впрочем, этого не произошло. Как сообщила звезда в своем фотоблоге, она "пошла в неизвестность, потому что перед ее носом всюду закрывали двери".

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

"Ссылаясь на мою трансгендерность и все-таки неготовность к этому российской/украинской публике. Думаете, как артист я не хочу большего признания и продвижения по карьерной лестнице? Конечно же, я всеми руками за. Как пример, сразу после моего выхода из проекта на меня вышла дистрибьюторская компания, президент которой потребовал от меня новый материал, не вкладывая ни одного гроша. Угрожая контрактом, который я подписала перед выходом на сцену "Голосу країни", он давал мне понять, что владеет мной и любой мой шаг несогласия может вызвать бурю с учетом суда и разборки. Седой дядя (как и все они), который за всю свою жизнь не написал ни одной песни и никогда не способствовал развитию моей карьеры, будет говорить мне, что делать? Он + другие и вправду принимают меня за наивную дурочку? Хмм. Цікавенько", — написала артистка.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

Впрочем, знаменитость поделилась, что тот контракт уже аннулировался и все устаканилось. Zi Faamelu добавила, что, несмотря на кучу отказов, она не сломилась, а стала сильнее и мудрее.

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