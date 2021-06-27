Экс-Зианджа призналась, что набрала 15 килограммов и показалась в новом весе

Артистка наслаждается летним отдыхом.

Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа, не так давно решила вспомнить свой путь и показала фанатам свое детское фото, поделилась новостью.

В своем Instagram артистка опубликовала сообщение, в котором сообщила, что поправилась на 15 кг и подкрепила его фото и видео.

В ролике певица показалась в шляпе во время плавания в реке, а на фото позировала в легком полупрозрачном платье.

Для просмотра фото и видео, листайте справа

"Привет супер кетс! Надеюсь, у вас прекрасное лето Я набрала 15 кг и чувствую себя прекрасно (ну что поделаешь, девушка любит пожрать!). Я готовлюсь к чему-то интригующему, так что собираюсь в поход на несколько дней, прежде чем настанут занятые дни. Пожалуйста, повеселитесь меня! ", — отметила во публикацией звезда.

Поклонники оценили внешний вид звезды, отметив, что она прекрасна.

Какая прекрасная!

Ты вся просто сияешь. Люблю тебя!

Забудь о весе! Развлекайся и отдыхай С! Наслаждайся летом!

Отметим, ранее певица-трансгендер Zi Faamelu была хорошо известна всем, как Борис Апрель, настоящая фамилия которого Круглов. Так, 2018 певица вызвала настоящий фурор, придя на сцену "Голосу країни" артисткой с именем Зианджа.

После участия в певческом проект Зианджа почти на год пропала из соцсетей. Впрочем, в июле 2019 исполнительница вернулась к фанам с новым имиджем и заявила о запуске собственного YouTube-канала.

Напомним, НЕ тпак давно ексЗианджа захватила фанов новой чувственной песней. Трек получил название Undiscovered Animal.

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