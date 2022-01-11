Экс-Зианджа вспомнила конфликт с Максом Барским: "Вылил в лицо горячий чай и назвал педиком"

По словам артистки, Бадоев и Барских испортили ее карьеру, а продюсер Могилевская поддержала это решение.

Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа, выступила с громким заявлением.

Так, артистка рассказала, что в свое время клипмейкер Алан Бадоев, певец Макс Барских и продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский испортили ее карьеру. В своих сторис исполнительница написала, что это началось в 2009 году. По ее словам, они считали, тогда еще Борю Апреля, угрозой и конкурентом, поэтому "делали все, чтобы избавиться от нее". Она добавила, что продюсер Наталья Могилевская поддержала это решение.

instagram.com/zifaamelu

"Могилевская была подругой Бадоева и состояла в доле от прибыли с Барских, поэтому согласилась на это, тем самым перестав заниматься со мной как продюсер. С клипа "Космос прием" и произошёл раскол. Бадоев мне снял совершенно не то, о чем мы все договаривались и результат всю команду привёл тихий ужас. Должен был получиться абсолютно другой клип, а вышел трэш с париками и дешёвой графикой. Но конечно же все знали, почему так делалось, но молчали в тряпочку", – начала свой рассказ звезда.

instagram.com/zifaamelu

Она добавила, что тогда чувствовала себя "щенком-лабрадором", не замечала "манипуляций Могилевской", а рядом не было человека, которому она могла бы по-настоящему доверять. Также Zi Faamelu заявила, что во время одной из стычек с Барских певец вылил ей в лицо горячий чай и назвал "педиком".

"Я, конечно же, со временем всех простила! Но на тот момент 18 летнему ребёнку было очень больно. Предательство, манипуляции, угрозы, постоянные тревоги могут искалечить несформировавшуюся психику только так. Вывод: верьте тем, кто показывает вам свое настоящее лицо и прощать важно! Я больше не несу груз с собой и давно отпустила. Я простила, но все помню. (Что очень важно, урок выучен)", – написала она.

instagram.com/zifaamelu

Рассказала знаменитость и о том, как принялась принимать таблетки для похудения, где в составе был амфетамин. По ее словам, во время съемок клипа "Мне так нужна твоя любовь" известные стилисты затравили ее по поводу веса и убедили начать употреблять таблетки. Впоследствии, у певицы началась анорексия.

"На тот момент их принимали все модели в Украине и СНГ. В состав тех капсул входил амфетамин. С 19 лет по 21 я их принимала. Это был настоящий ад. Зависимость. Я ела один помидор в день. Могилевская тоже отпускала комментарии в мою сторону, как только у меня появлялись щечки и она это прекрасно знает. Я была зомби и наши меня стали называть "ходячая лейкемия". Падала я в обморок очень часто. В тот момент у меня началась анорексия", — ошеломила она.

instagram.com/zifaamelu

Знаменитость добавила, что тогда "сойти с капсул" ей помогла подруга по имени Юля. А полностью звезда восстановилась только через два года терапии.

"Извините, но мне нечего скрывать. 2022 – год правды и честности. Приятно познакомиться, Зи!" – завершила свой рассказ Zi Faamelu.

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