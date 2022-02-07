Экс-Зианджа заявила, что Могилевская возила ее к психиатру, чтобы изменить сексуальную ориентацию

Звезда отметила, что не собирается молчать, видя несправедливость и дискриминацию.

Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа, отреагировала на интервью своей бывшей продюсерши Натальи Могилевской.

Так, на днях народная артистка пообщалась с Екатериной Осадчей, где поделилась, что в свое время водила экс-Бориса Апреля к психиатру. Исполнительница подтвердила эти слова, но добавила причину такого визита. По ее словам, Могилевская якобы повезла подопечного к врачу, чтобы сменить артисту сексуальную ориентацию.

instagram.com/zifaamelu

"Конверсионная терапия – это практики, которые исходит из антинаучного предположения, что гомосексуалы, бисексуалы, трансгендеры или гендерно-вариативные люди морально, духовно или даже физически больны и не полноценны, а потому нуждаются в лечении. В один момент её психиатру это удалось и я поверила в то, что "больна гомосексуализмом". Это все было частью "исчезновения" во время шоу "Фабрика Суперфинал", "короткой стрижки", смены имиджа в мужчину-гетеросексуала. Все было пиар-постановкой от а до я. Меня уговорили и я пошла на поводу с полным внутренним противоречием. Тот факт, что она отказывается называть меня в женском роде – конечно же говорит о её трансфобии и гомофобии. Что очень печально. Но не скажу, что удивительно", — прокомментировала Зи.

instagram.com/zifaamelu

Ответила экс-Зианджа и на то, что по словам Натальи, не ставшие популярными артисты обязательно ищут в ней какие-то недостатки.

"Она пыталась привязать мой опыт в то время к моему не успеху в СНГ сейчас – что звучит как абсурд. Мы все прекрасно знаем, что стать успешной будучи транс-персоной в СНГ – это практически нереально. И я на это давно не расчитываю. Речь идёт совершенно о других вещах. Я могла поделиться своим опытом или нет. Это мой выбор и моё полноценное право. "Нафантазировал, досочинял", "эмоционально нестабильный", "я всегда буду с тобой, ты всегда мне можешь позвонить". Все те же знакомые манипуляции и игра слов", – добавила певица.

instagram.com/zifaamelu

Исполнительница отметила, что ей эта грязь совершенно не нужна. Впрочем, звезда не собирается молчать, видя несправедливость и дискриминацию. Zi Faamelu добавила, что могла бы рассказать кучу шокирующих историй, но отказала многим журналистам и каналам в интервью по этой теме, потому что не хочет шевелить прошлое на больших площадках.

"Есть много влиятельных людей, которые её не любят и ждут любого повода. Но я не хочу продолжать этот негатив и, несмотря на всё, абсолютно не желаю ей зла. Единственное, о чем я прошу – это не поддерживать гомофобию и трансфобию. Рекомендую заняться самообразованием в отношении ЛГБТИК+. Также гендерная политкорректность и новые знания никогда не помешают. Открыто показывать невежество, будучи народным артистом – это смешно и грустно", – добавила она.

instagram.com/zifaamelu

Также Зи поделилась, что не держит обиду на Наталью Могилевскую и благодарна ей за все, что продюсер сделала для нее.

instagram.com/zifaamelu

Напомним, ранее певица-трансгендерша Zi Faamelu была хорошо известна всем, как Борис Апрель. К нему популярность пришла после участия в шоу Фабрика звезд в 2008 году. Но в 2018-м, после длительного затишья, певица произвела настоящий фурор, придя на сцену "Голосу країни". На проекте Апрель представился как Зианджа. Звезда призналась, что стремилась сменить пол очень много лет и решилась на этот смелый шаг в США. После участия в певческом проекте Зианджа почти на год исчезла из соцсетей. Впрочем, в июле в 2019 году исполнительница вернулась к фанам с новым имиджем.

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