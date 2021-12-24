Экс-Зианджа заявила, что не делала операцию по смене пола: "У меня остался член"

Артистка сделала эмоциональное заявление.

Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа, опровергла слухи о смене пола.

Артистка опубликовала в своем Instagram эмоциональное заявление, где сообщила, что не прибегала к операции, у нее остались мужские гениталии, и она может иметь детей. По словам звезды, в 2014 году она совершила каминг-аут и рассказала о том, что она трансгендерная девушка, а не о том, что сменила пол. Исполнительница добавила, что СМИ все перекрутили, впрочем, спорить и опровергать тогда слухи она не стала по совету своего PR-менеджера.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

"На мне всегда хотели наживиться и использовать в качестве громкого скандала. Статуэтка в витрине, шоу-пони, главная клоунесса цирка. Впоследствии я поняла, что женщину в обществе считают объектом и слабым звеном. Если ты транс-женщина, ты тоже подходишь под эту категорию А если транс-мужчина – о, молодец! Давай, наш мужик! Пополнение в рядах! Будьмо! В итоге: мужчина/мужественность - это Бог, завоеватель, сила. Женщина/женственность - сверх-эмоциональная, быстро заменимая шлёндра, слабость. Все еще “бегаешь, бросаешь, бьешь как девчонка?” Хмм. Цікавенько. Поэтому я редко давала интервью в СНГ. Все хотят грязное белье, отрезанные яйца, страдание", — написала певица.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

Zi Faamelu добавила, что ее возмущает, когда приглашают на "второсортные программы со страшными названиями и темами" и продолжают создавать контент для тех, кто "охает, скалит зубы и стучит ногами по полу". Артистка призналась, что подняла эту тему, поскольку молчание вредит свободе ЛГБТ+ людям. Она отметила, что истории таких людей заслуживают того, чтобы быть услышанными.

Мы существуем, а значит наше счастье и жизни важны! Мы хотим лишь видимости, а в результате - равноправия, чтобы все были счастливы и довольны. И мы и вы. Как одно целое. Одна страна. Без громких лозунгов и скандирования. Без насилия и кровопролития. Я больше не позволю им заставлять меня молчать и делать удобной для них. Да, у меня остался член между ног! Да, я могу иметь собственных детей, если захочу! Да, я полноценная женщина!" – заявила звезда.

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

Заметим, что ранее Zi Faamelu была хорошо известна всем, как Борис Апрель, настоящая фамилия которого Круглов. Так, в 2018 году певица произвела настоящий фурор, придя на сцену "Голоса страны" артисткой с именем Зианджа. После участия в певческом проекте Зианджа почти на год исчезла из соцсетей. Впрочем, в июле в 2019-м исполнительница вернулась к фанам с новым имиджем. А потом артистка начала выпускать новые треки.

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