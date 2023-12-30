Экс-жена Потапа призналась, действительно ли их 15-летний сын игнорирует звездного отца

Экс-жена рэпера и продюсера Потапа, продюсер Ирина Горовая впервые прокомментировала, действительно ли их 15-летний сын Андрей игнорирует звездного отца.

Как известно, на такие мысли фанатов Потапа натолкнуло недавнее интервью парня, в котором он дважды не вспомнил о звездном отце. Впрочем, Горовая поторопилась успокоить озадаченных поклонников. Продюсер отметила, что у ее сына прекрасные отношения с отцом:

"Он не проигнорировал. Нет никакого скрытого посыла. Он очень его любит, уважает. И я считаю, что это выдуманная какая-то суперновость. Напротив – они очень активно общаются, поддерживают друг друга", – заверила Горовая в программе "Ранок у великому місті" .

Потап и Ирина Горова с сыном

Более того, продюсер поделилась, что новогодние праздники Андрей проведет вместе с Потапом. Но где именно они будут праздновать, уточнять не стала. Журналистка спросила Горовую, Потап с сыном будут встречать Новый год в Киеве или за рубежом, на что она лаконично ответила: "Нет, не в Киеве".

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, на днях Потап сообщил, что вернулся в Украину из-за границы, где был в командировке. Продюсер сразу поделился селфи с сыном Андреем, который все это время находился в Киеве. Также рэпер рассказал, с кем встретит Новый год.

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