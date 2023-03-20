Экс-жена Владимира Остапчука откровенно ответила об изменах в их отношениях

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, заговорила об изменах в своей жизни.

После развода пары ходит много слухов о том, что шоумен нашел себе новую девушку еще в отношениях с женой. Впрочем, по словам Кристины, по измене она не ловила никого из своих "эксов", но уверенной на сто процентов в этом быть не может.

Об этом Горняк рассказала в сторис в Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков в формате "было/не было".

"Я — не изменяла. Меня — не знаю, я не ловила. На изменах никого из своих бывших. А как там на самом деле, не знаю", — написала Кристина.

Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, что о разводе Остапчука и Горняк недавно рассказал друг шоумена, блогер Кирилл Скачков. По его словам, ведущий нелегко переживал разрыв с женой. Впрочем, Остапчук быстро обрел новую любовь и сейчас встречается с блогером Екатериной Полтавской.

Читайте также: