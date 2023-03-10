Экс-жена Владимира Остапчука рассказала, что они решили сделать с общим домом под Киевом

У бывших супругов, телеведущего Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк, есть общий дом под Киевом.

После новостей о разводе пары поклонников стал интересовать вопрос, кому же из экс-супруги останется имущество. Ответить подписчикам Кристина решила в сторис в Instagram.

Блогер призналась, что они с Владимиром не принимали никаких решений относительно дома. Сейчас, по словам Кристины, она не сильно переживает по этому поводу, ведь по закону имущество все равно будет разделено между супругами.

"Друзья, очень много вопросов о доме. Мне нечего вам на них ответить. Мы ничего не решали. Домик хорошенький стоит себе на солнышке. Почему-то вопрос дома вызывает здесь очень много всегда заинтересованности. Для меня это сейчас насущным вопросом, ведь вообще будь -какое имущество, приобретенное супругами, является общим", — ответила Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, что Остапчук и Горняк приобрели недвижимость под Киевом в сентябре 2021 года. Двухэтажный дом до сих пор находится на стадии ремонта.

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