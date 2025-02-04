Эксклюзив: Белоус впервые прокомментировал ход следствия и высказался по поводу будущего театра

Уже неделю не утихает секс-скандал, взбудораживший украинские соцсети и самое известное среди будущих актеров учебное заведение — университет им. Карпенко-Карого.

Так, театрального режиссера Андрея Билоуса обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях его бывшие студентки. На фоне разгоревшегося скандала его отстранили от преподавательской работы в университете им. Карпенко-Карого до окончания расследования. Еще через несколько дней актеры Молодого театра, в котором Билоус руководит с 2012 года, подали коллективное заявление в Киевскую городскую государственную администрацию, также с просьбой отстранить Билоуса на время расследования. Пока на нее реакции не последовало.

Кроме этого, под хештегом #немовчи в Сети начали появляться другие сообщения актрис и студенток, которые испытывали разного рода притязания от известных режиссеров или актеров. Среди других чаще всего фигурировали имена преподавателей-актеров Льва Сомова и Юрия Высоцкого.

Преподаватель Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественный директор "Молодого театра" Андрей Билоус / Фото: скриншот с видео

TSN.ua обратилось к Андрею Билоусу, чтобы он прокомментировал сложившуюся на данный момент ситуацию. Вот что он нам ответил в SMS:

"Против меня уже длительное время ведется организованная кампания, целью которой является мое отстранение от должности в театре и получение контроля над помещением успешно работающего театра. Эта кампания не основывается на юридических доказательствах или доказанных фактах, а базируется исключительно на медийном давлении и клевете. Ни одно из предъявленных мне обвинений не имеет подтвержденных доказательств. Я категорически отрицаю какие-либо обвинения в харасменте или других противоправных действиях и намерен это доказать в правовом порядке. Мною подано официальное заявление в полицию, и сейчас ведется проверка. В связи с этим я также подал заявление об ускорении этой проверки. По информации, опубликованой 31 января на сайте Главного управления Национальной полиции Киева, на данный момент никаких заявлений от лиц, якобы пострадавших от моих действий, в полицию не поступало. У меня достаточно доказательств на подтверждение своей позиции, которые уже переданы на рассмотрение досудебного следствия. Пока идет следствие и правоохранительные органы не опубликуют официальные выводы, я не могу предоставлять дополнительную информацию".

Андрей Билоус

На наш уточняющий вопрос о будущем театра, а точнее представлений, которые поставил в Молодом театре Андрей Билоус как режиссер, он ответил следующее.

Вопрос от TSN.ua: "Это правда, что на собрании труппе вы сказали, что если Вас по каким-то причинам уволят из театра, все представления, которые вы поставили как режиссер, вы запретите для показа?"

Андрей Билоус: "Это мое право, которым я могу воспользоваться по завершению лицензии, которая есть в театре. А могу не воспользоваться. Сейчас лицензия действует до конца сезона".

Напомним, недавно редакция сайта TSN.ua пообщалась с бывшей работницей "Молодого театра" и выяснила, какова реакция жены Андрея Билоуса на его секс-скандал и что известно о гибели их 13-летней дочери.

Скандал с Андреем Белоусом: новые подробности ужасной истории

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