Эксклюзив ТСН. Александра Зарицкая вспомнила, как оккупанты жили в ее доме и впервые рассказала о своем любимом

Фронтвумен группы KAZKA, тренер "Голосу країни-12", Александра Зарицкая сейчас вместе со своим коллективом находится в США, где продолжает петь на благотворительных концертах и рассказывать миру о войне в Украине.

В интервью сайту ТСН.ua певица вспомнила 24 февраля, рассказала о новом амплуа в "Голосі країни-12" и поделилась эксклюзивными подробностями личной жизни.

Смотрите суперфинал "Голосу країни-12" 20 ноября в новое время, в 19:00, на телеканале ТЕТ.

Начало войны и дом в оккупации

— Александра, расскажите, какими были первые дни войны для вашей семьи? Что вы чувствовали, когда узнали о начале боевых действий?

— Наверное, как и для всех украинцев первые дни были самыми страшными в жизни. Первоначально была абсолютная растерянность, неверие в то, что такое может реально происходить в 21 веке. Потом понимание, что нужно действовать, ведь опасность буквально на пороге моего дома. А дальше — долгий путь по миру, в города, где я могла быть полезной, быть голосом Украины, быть услышанной. В те дни я не знала, когда и как я смогу вернуться назад.

Александра Зарицкая / Фото: пресс-служба группы KAZKA

— Вы родом из Харькова, который с 24 февраля находится под постоянными обстрелами врага. Там жили ваши родные. Как они чувствуют себя сейчас и уезжали ли они из города?

— В начале войны мы должны были разъехаться по разным странам. Мама и сестры остались в Европе. Я отправилась в США, где имела важную миссию — рассказывать правду о том, что происходит у меня дома, как можно громче на весь мир. Мы все вернулись домой. Приехали почти сразу после освобождения Киевской области. До сих пор с моими радуемся возможности просто жить здесь и благодарим за это каждый день наших отважных воинов.

— После освобождения Киевской области вы рассказывали, что в вашем доме жили российские военные. Не боялись ли вы возвращаться домой после такого?

— Оккупанты жили в моем доме, пользовались моими вещами и вывезли множество техники и другого имущества. По возвращении домой, я не была уверена, смогу ли снова ощущать покой в собственном доме. Но дом лечит, а я лечу его. Я заполняю пространство новыми вещами и эмоциями. А дом наполняет пространство внутри меня спокойствием и благодарностью.

Новые отношения и похудение

— Недавно вы перестали скрывать свои отношения от публики. Расскажите, пожалуйста, как начался роман?

— Я из тех зануд, которые не любят особенно рассказывать о личной жизни. Конечно, я живой человек, достаточно эмоциональный. Иногда, в моменты счастья, мне хочется запостить красивое фото или смонтировать общий ТікТок. Но в отношениях я выбираю конфиденциальность и тишину, чтобы сохранить эту личную тайну только для нас двоих. Поэтому пока никаких подробностей. Но я не зарекаюсь! Может, скоро захочу рассказать больше.

Александра Зарицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/kazka.band

— Ваши поклонники до сих пор обсуждают ваше потрясающее похудение после участия в шоу "Танцы со звездами". Как поддерживаете физическую форму сейчас? Удается ли уделять внимание тренировкам и следить за питанием?

— Вокруг меня столько экспертов, которые внимательно следят за моим весом, что у меня нет необходимости взвешиваться. Всю информацию всегда можно прочитать в комментариях под моими фото (смеется – прим.ред). На самом деле, сейчас эта тема вообще не волнует меня. Я живу одной большой мечтой. Я работаю для нее с нашей замечательной командой группы KAZKA. Я полностью отдана ей. Но уверена, что однажды какие-то рутинные дела и вопросы моего веса снова станут важными. Я так жду это мгновение! Ведь это будет означать, что мы победили и дальше живем самыми обычными человеческими заботами.

Александра Зарицкая / Фото: пресс-служба группы KAZKA

Sziget Festival и благотворительные туры по США и Японии

— В августе вы спели на сцене Sziget Festival, где были россияне, за что вас раскритиковало большое количество фанов. Не пожалели ли вы о своем выступлении и как реагировали на хейт?

— Пожалели? Напротив, мы гордимся этим выступлением! Мы воспользовались возможностью напомнить европейцам о войне в Украине с главной сцены крупнейшего международного фестиваля. Мы использовали наше главное оружие – голос и музыку. Мы поблагодарили за помощь и почувствовали невероятную поддержку людей из разных уголков мира. В конце концов мы получили мощный фидбек и у себя дома. Конечно, были люди, которые не поддержали участие украинцев в Sziget. Но это их право. Думаю, сейчас не время спорить. Следует поддерживать друг друга и делать все ради нашей общей победы.

Александра Зарицкая / Фото: пресс-служба группы KAZKA

— Недавно вместе с группой у вас был благотворительный тур по Японии, а сейчас находитесь с той же важной миссией в США. Как относятся местные жители к вашим выступлениям? Многие ли иностранцы поддерживают украинских артистов?

— Мы чувствуем просто какую-то космическую поддержку от местных жителей, от людей, с которыми встречаемся в рамках нашей дипломатической миссии – здесь и послы, и мэры, и политики, и культурные деятели, – и, конечно, от украинцев, которые давно живут за границей или вынужденно покинули собственные дома. Все пытаются понять, как эффективно могут помочь Украине. Это очень вдохновляет нас!

Александра Зарицкая / Фото: пресс-служба группы KAZKA

В Японии мы были впервые, и точно не в последний – провели большой сольный концерт, посетили Хиросиму, встретились с украинцами в разных городах и просто влюбились в эту чрезвычайную страну. К сожалению, на этот раз у нас не было возможности прилететь все вместе, но уже планируем следующий визит полным составом группы KAZKA.

Александра Зарицкая / Фото: пресс-служба группы KAZKA

А вот в США мы не в первый раз. Это наш второй тур и энная по счету моя поездка в Америку. Кто подписан на меня, точно знает, как я люблю эту страну всем сердцем. Здесь у меня друзья, абсолютно мой вайб и ритм. Здесь я как рыба в воде. И здесь очень тепло встречают нашу музыку. Позади уже три концерта в Нью-Йорке, Майами и Чикаго. И каждый – в самое сердечко!

Новое амплуа в "Голосе страны-12"

— Вы – первая участница шоу проекта "Голос країни" за все годы, которая села в тренерское кресло. Как вам в новом амплуа?

— Мне очень импонирует этот факт и место в кресле судей. Чувствую себя немного рок-звездой. Если коротко, то мне приятно оказаться в такой сильной команде судей вместе с Андреем Мацолой, круто наблюдать за талантами, которые приходят на шоу, и я счастлива стать частью проекта, который сама очень люблю. Абсолютный метч для меня. Кроме того, у нашей команды второй шанс на проекте особая миссия — давать людям еще одну попытку проявить себя и побороться за победу, и это очень приятно. Мне кажется, что это столь важно в жизни!

— В свое время вы дошли до этапа "нокауты". Как вы напоминаете свое участие в "Голосі країни", какие тогда были эмоции и что сложнее: стоять на сцене как участник или делать выбор, нажимая красную кнопку?

— Свое участие в проекте помню как очень стрессовое, поэтому понимаю, что участникам в момент выхода на сцену совсем непросто. В судейском кресле однозначно проще. Но и более ответственно.

Александра Зарицкая / Фото: instagram.com/kazka.band

— Участники "Голосу країни" на слепых прослушиваниях пели очень много песен группы KAZKA. Как вы на них реагируете и как относитесь к исполнению: более или менее придирчиво, чем к другим композициям?

— Выбор песни влияет на мою оценку, наверное, не так сильно. Прежде всего, я обращаю внимание на голос, манеру, уникальность, стиль и потенциал. Но мне очень приятно, что песни группы KAZKA год за годом входят в топы любимых на радио, на телевидении и в плейлистах. Это работа нашей большой команды и настоящая гордость для нас!

— Как находите общий язык с Андреем Мацолой относительно выбора исполнителей в свою команду Второго шанса и похожи ли ваши музыкальные вкусы?

— С Андреем у нас полное понимание. Так все просто и верно. Пока не было ни одного конфликта. Думаю, мы – классная команда!

Александра Зарицкая и Андрей Мацола / Фото: пресслужба каналу "1+1"

В конце последнего выпуска "Нокаутов" народный тренер Андрей Мацола и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сделали выбывшим участникам настоящий подарок. Так, телезрители путем народного голосования смогут вернуть одного из вокалистов, покинувшего проект на этапе "Нокаутов", в команду "Второго шанса". Таким образом, зрители подарят участнику второй шанс — возможность бороться за победу в финале. Народное голосование началось на сайте телеканала 1+1 сразу после окончания последнего телевизионного эпизода "Нокаутов" и продлится 48 часов. Имя победителя голосования узнаем в суперфинале в следующее воскресенье на телеканале ТЕТ. Напомним, в прошлом сезоне таким образом телезрители вернули к проекту Сергея Лазановского, который, наконец, победил в "Голосі країни -11".

Отдать голос и вернуть любимого участника можно по ссылке.

Смотрите суперфинал "Голосу країни" 20 ноября в 19:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним, ранее Александр Зарицкий и Андрей Мацол нарушили правила проекта "Голос країни-12" ради участницы.

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