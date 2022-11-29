Эксклюзив ТСН. Надя Дорофеева рассказала о новом этапе в творчестве и совместной песне с Кацуриным

Певица Надя Дорофеева даже во время войны продолжает создавать новую украинскую музыку и вдохновлять поклонников.

В интервью сайту ТСН.ua исполнительница рассказала, как изменилась ее жизнь и творчество с начала полномасштабной войны и поделилась подробностями отношений с ресторатором Мишей Кацуриным.

Перемены и стресс во время войны

— Надя, прошло девять месяцев войны. Что изменилось для вас за этот период? Изменились ли чувства, эмоции после 24 февраля?

— Знаете, мне сейчас гораздо спокойнее, чем было вначале. Наверное, все мы адаптировались, приспособились к любым обстоятельствам. Сейчас три дня подряд в Киеве почти не было света, воды, отопления. И что?! Мы находим кафе с интернетом, работаем, встречаемся друг с другом, поддерживаем. Конечно, бывают дни, когда немного опускаются руки, но потом встречаешь человека, который зарядит тебя, и бежишь дальше полна сил! Это все дает надежду. Надежда есть!

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

— В своих соцсетях вы рассказывали о переживаниях и сильном стрессе на фоне новостей о происхожещем в стране. Как удается справляться с негативными эмоциями и тревогой?

— Лично мне помогают юмор и мемы, поддержка друзей и близких, концерты и музыка. Я перечитала кучу психологических советов, говорящих, что надо беречь свою психику: ходить в укрытие, чтобы меньше нервничать, делать перерывы в потреблении новостей. Надо беречь себя всеми возможными способами!

Творческие трансформации

– Сейчас в вашей творческой жизни активный этап трансформаций. Что для вас оказалось самым сложным в этом?

– Трансформацию переживаю сейчас не только я. Эти изменения коснулись каждого украинца. Первый месяц я вообще не могла заниматься творчеством, не писала песни. Да, эта трансформация оказалась чрезвычайно сложной, потому что происходила из-за очень тяжелых обстоятельств. Думаю, что это изменение и эмоциональную глубину слышно по моим песням в альбоме. Все мои переживания и эмоции за это время все в моей новой музыке.

— Недавно вы выпустили украиноязычный альбом, а до этого перевели один из своих хитов на украинский. Планируете поступить так с другими своими русскоязычными песнями?

— Честно говоря, я не хочу переводить эти песни. Хотя знаю, что многие ожидали, например, песню fenomenal. Я хочу писать новую музыку, делать новый качественный украиноязычный материал. Мне сейчас не хочется создавать какие-то легкомысленные песни. Думаю, вы обратили внимание на то, что мои тексты стали более глубокими и эмоциональными. И последующие будут именно таковыми.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Благотворительные концерты

— Совсем скоро состоятся ваши три больших благотворительных концерта. Расскажите, в чем их цель и на какие нужды будут потрачены заработанные денежные средства?

— Вы знаете, выступая на благотворительных мероприятиях в Украине и общаясь с другими артистами, которые делали сольные концерты во время войны, я почувствовала, что сейчас нельзя не делать такие концерты! Я чувствую это и по фидбеку аудитории, по запросам в соцсетях. Потому что в сложные времена человек не должен опускать руки! А он не будет их опускать, если у нее будет время отдохнуть, выдохнуть. Для кого это перерыв на кофе, для кого — приготовление ужина или рисование картины, а для кого — музыка и посещение концертов. Моя главная задача как артистки – перезарядить украинцев, подарить эмоции, вдохновение быть сильными и идти дальше, к победе! Потому и особенными гостями киевского концерта будут не коллеги-артисты, а настоящие звезды – работники энергетической инфраструктуры, которые ежедневно восстанавливают разрушенное врагом и снабжают нас светом. Таким образом, я хочу им отблагодарить и подарить хотя бы полтора часа отдыха и праздника. Главная цель этих выступлений – сбор средств на восстановление жилья для волонтерского движения "Добробат". В преддверии зимы это крайне важно для всех потерявших дом украинцев.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

— Услышат ли во время концерта фаны ваши новые хиты или каверы, как было с песней "Спи собі сама"?

— На концерте я спою песни из нового альбома "Сенси", который уже полюбился и был на первом месте на цифровых площадках. Это для меня огромная музыкальная победа! Но сюрпризы тоже будут! Вы услышите несколько песен, которые совсем совсем скоро выйдут. Буду вживую проверять, как они заходят аудитории (смеется – прим.ред.) Надеюсь, они вам понравятся! Что касается каверов, в моем альбоме есть один особенный – "Люди як кораблі" Кузьмы, и он тоже прозвучит на концертах.

Хейт из-за новых отношений и совместная песня с Кацуриным

— Также в последнее время на вас вылилось немало хейта из-за развода и нового романа. Когда вы рассказывали об отношениях с Мишей Кацуриным, вы были готовы к этому? Как сейчас реагируете на критику?

— Реагирую очень по-разному. Например, недавно отвечала на комментарии, какие люди мне пишут – это было смешно. А бывает – вижу неприятную ложь, и становится больно. Сейчас хейт – кажется, неотделимая часть жизни не только успешного артиста, как это было еще год назад, но и – каждого человека. Да, моя личная жизнь всколыхнула новостное пространство… Но каждый из нас сейчас переживает очень тяжелое время и по-разному изливает свои эмоции. Поэтому я стараюсь к этому относиться с пониманием, хотя действительно бывает неприятно.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

— Не влияет ли хейт на ваши отношения с Мишей? Как поддерживаете друг друга?

— Я никогда не испытывала такого интереса к своей личной жизни. Более того, и не хотела испытывать. На самом деле это очень давит. Ты хочешь просто наслаждаться тем, что у тебя есть, и чтобы каждое движение и каждое фото не разлагалось по косточкам. Но в то же время я понимаю, почему так происходит, ведь наша история непростая и довольно странная для всеобщего восприятия. Просто должно пройти определенное время, чтобы все улеглось.

— Сейчас у вас много концертов, у Миши также много дел — бизнес, блог. Как часто вам удается проводить вместе время? Возможно, у вас уже успели появиться какие-то традиции или особые места для свиданий?

— Как только у нас есть свободное время, мы всегда проводим его вместе. Мы оба обожаем Киев и гулять по улице Рейтарской. Недавно особым для нас городом стал Львов и местная "Я Галерея" Павла Гудимова. Заспойлерю, что здесь Миша снимал часть нового выпуска программы "Їжа Львова", после чего пригласил меня на выставку. А еще мы полюбили рисовать вдвоем, хотя ни я, ни он не рисуем. Эти картины хранятся у нас дома.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

— Как вы вообще переживаете все, что происходит вокруг вашей личной жизни?

– Все переживания я оставляю в себе, все – внутри. Наверное, вы заметили, что я ничего не комментирую по отношению к своему личному публично. Но сказать хочется. Потому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество. И 8 декабря вы все услышите! Гости моих благотворительных концертов услышат это первыми.

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