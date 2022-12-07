Эксклюзив ТСН. Оля Полякова рассказала о муже в ТрО и 11-летней дочери в Великобритании

Артистка также поделилась, как стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии и рассказала о своей благотворительности.

Украинская певица Оля Полякова участвует в проекте "Танцы со звездами" в Грузии, где рассказывает о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Звезда активно поддерживает Украину, дает благотворительные концерты, сотрудничает с фондами, а также недавно собрала более двух миллионов гривен на протезирование украинских военных.

О том, где Оля берет вдохновение и силы двигаться дальше в такое непростое для всех украинцев время, как общается с мужем, который в Украине, и дочерьми, которые в Великобритании, о судействе на "Голосі країни" и не только Полякова рассказала в интервью сайту ТСН.ua.

О "Танцах со звездами" в Грузии

– Оля, расскажите, как так получилось, что вы стали участницей "Танцев со звездами" в Грузии.

– Несколько месяцев назад известный в Украине грузинский продюсер Иракли Макацария решил провести в Тбилиси большой концерт в поддержку Украины с участием украинских и грузинских артистов. Так получилось, что из Украины приехала я одна, но это отдельная история. Это был невероятный по эмоциям концерт, собравший более 5 тысяч зрителей, среди которых было много украинцев, большинство, конечно, женщины и дети, которые сейчас находятся в Грузии. Концерт транслировали на центральном телевидении страны, а снимала его команда, снимающая шоу "Танцы со звездами". Мы познакомились, много общались и предложили принять участие в грузинской версии. Скажу честно, я чуть-чуть не дотанцевала в украинском шоу и с удовольствием согласилась на это. А еще это крутой личный фитнесс марафон. Ведь в стрессе, в котором многие из нас находятся, работа с телом не помешала бы (улыбается – прим.ред).

Оля Полякова и Макс Ежов / Фото: instagram.com/polyakovamusic

– Что было труднее всего для вас в грузинских "Танцах"? Чем грузинские "Танцы" отличаются от украинских?

– В Украине это больше шоу, где танцы важны, но все равно креатив, артистизм и постановка имеют большое значение. В Грузии наоборот очень большое внимание уделяется именно танцам, элементам, технике. Даже если постановка не совершенна, здесь ее все равно должны делать. Это тяжело и необычно! У нас если что-то не выходит мы это скрываем, здесь так не работают. И это сложно! А еще грузинские звезды очень круто танцуют. Наши тоже не отстают, но здесь все на амбиции, все, кажется, только и думают, как победить. В Грузии это почти как спорт!

– Какова ваша цель участия в "Танцах со звездами" Грузия?

– Для меня важно, чтобы наши люди, которые сейчас находятся в Грузии, почувствовали, что мы все вместе! Даже те, кто был с ними до войны по ту сторону экрана, тоже сейчас с ними! Они не беженцы! Мы не беженцы! Прямо сейчас вот так! Это временно! Нас очень поддерживает Грузия, и нужно, чтобы украинцы видели, что это происходит во многих областях жизни и в развлекательном телевидении тоже.

Также для меня важно, чтобы грузинская аудитория знала и помнила об украинцах, нашей борьбе. Поэтому каждый раз, в каждой программе, я стараюсь напоминать об этом и благодарить Грузию за помощь нашим людям!

– Вы сейчас живете на две страны – Украину и Грузию. Расскажите, как вас встретили грузины?

– Невероятные люди! Нет слов, даже у меня, чтобы все это передать! Внимательные, вежливые, все делают с достоинством, уважением к людям и себе! Любят свою страну, культуру, историю и гордятся этим! Сейчас я понемногу учу грузинский. Мы уже успели записать дуэт с известным в Грузии артистом Анри Джохадзе. В общем, здесь очень интересная жизнь! Пока идет шоу, я постоянно в Тбилиси, мы должны тренироваться в зале почти каждый день.

– Говорят, что в Грузии, к сожалению, немало россиян. Не было ли с их стороны провокаций в вашу сторону?

– Нет! Здесь их много, но они незаметные и тихие. Пусть так и остаются.

– Как вы обосновались в Грузии? Где остановились? Делали ли вам какую-нибудь скидку, как украинке, на жилье?

– Не просто скидку сделали, а меня бесплатно разместил у себя гостеприимный Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace с учетом завтраков и ужинов, распространяющихся на всех моих гостей: партнера по танцам Макса Ежова, маму и детей, которые время от времени приезжают. Вообще Грузия очень ошеломляет своим гостеприимством и щедростью.

О детях

– У вас сейчас, как и у многих украинцев, к сожалению, семья разбросана по миру. Дети – в Великобритании, муж с мамой – в Украине. Как вы поддерживаете связь с близкими? Может, сформировались какие-то традиции на расстоянии?

– Мы живем, слава Богу, в 21 веке, поэтому сейчас коммуникации очень простые, качественные и доступные! Да, тепла рук, объятий не хватает, но мы все же имеем возможность приезжать друг к другу и быть вместе, насколько это возможно. Для нашей семьи это не такая проблема, как для тех людей, которые остались без дома, кто не может увидеть родных, кто потерял близких. Мы все должны помнить о них, а это очень больно.

Оля Полякова с дочками / Фото: instagram.com/alisa_polyakova_

– Привыкли ли дочери к учебе в Лондоне? Приспособилась ли уже 11-летняя Алиса к жизни без родителей за границей?

– Маша у меня уж очень самостоятельная, Алисе посложнее. Для нее вообще это шок – быть без мамы и папы рядом, быть вне дома. Она у нас очень домашний ребенок, очень любит свою дачу, кошек, собак, коз, кур и другое хозяйство. Она очень страдает. Маша – наоборот, вырвалась на свободу и даже не звонит (улыбается — прим.ред), что дает нам повод думать, что у нее все в порядке.

Младшая дочь Оли Поляковой Алиса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

– А где в Великобритании девочки живут?

– Алиса и Маша живут в общежитиях своих заведений, и это для них особый опыт. Но они быстро его приняли! Это новая страница их жизни, в которой нет мамы, няни, папы… Это уже сделало их самостоятельнее!

О муже

– В выпусках "Взрослых девочек" больше Маша Ефросинина рассказывает о своих отношениях с мужем. А поделитесь, как вы поддерживаете романтику с мужем на расстоянии?

– Мой муж с лета уже совершеннолетний человек и может выезжать за границу! (смеется – прим.ред) Поэтому мои истории, которые я могу рассказывать публично, не такие интересные, как у Маши (смеется – прим.ред).

– Когда вы с мужем в последний раз виделись?

– Две недели назад! Он был в Тбилиси, привозил Машу на несколько дней и затем увез ее обратно в Лондон.

Оля Полякова с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

– Изменились ли ваши отношения с мужем после начала полномасштабного вторжения? Может быть, произошло переосмысление ценностей.

– Конечно произошло! Они стали лучше. Если до войны мы хотя бы редко, но виделись из-за моего графика, то сейчас вообще общаемся только по телефону. Поэтому нет никакого повода ссориться и выяснять, кто прав, а кто нет. Мне кажется, что мы стали еще роднее.

– Вы рассказывали, что Вадим с началом войны пошел в терроборону. А советовался ли он с вами или поставил перед фактом? Не пытались ли вы его отговорить?

– Как можно отговорить, если это долг каждого человека, каждого мужчины. Его решение было взвешенным и не подлежало дискуссиям. Сразу же, когда началась война, и нужно было формировать территориальные группировки, он присоединился. Более того, наш дом расположен в лесу, за 2 месяца до полномасштабного вторжения, неподалеку от нас было задержано 14 диверсантов, поэтому эта работа была крайне необходима. И ни у кого не возникало вопросов, нужно ли ее выполнять или нет.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Про "Голос країни"

– Вы говорили, что проект "Голос країни" – была ваша мечта. Что дал вам этот проект? Не задумывались ли вы над тем, чтобы стать продюсером кого-нибудь из своих подопечных?

– На "Голосі країни" у меня была самая сильная команда. Об этом говорит тот факт, что в финале у каждого члена жюри было по 3 участника, а у меня аж пять. А те мои девочки, которые не попали в финал, совсем не были слабее. Просто команда была настолько сильная, что всех талантливых я не могла вместить в три места. Поэтому Марта Липчей и Мария Квитка попали во "Второй шанс" и обе были в финале, что еще раз доказывает, что сильнейшие вокалисты были у меня.

Что касается продюсирования, то с уверенностью могу сказать о том, что я вижу таланты, могу их раскрывать и надеюсь, что в будущем у меня будет такой опыт. Все еще впереди. Главное сейчас выиграть войну. А дальше мы разберемся, что делать с песнями.

Оля Полякова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

– О поддержке коллектива. Может быть, кто-то участвует вместе с вами в ваших концертах?

– Я всегда приобщаю к работе свой коллектив, где бы я ни была. Сейчас в Грузии со мной работает Макс Ежов, который четыре года подряд танцует в моем балете. И когда продюсеры грузинских "Танцев" решили, что моим партнером будет Макс, я была приятно удивлена и решительно настроена. Потому что если бы они этого не сделали, я бы предложила его кандидатуру сама (улыбается – прим.ред). Потому что очень люблю свою команду.

Это же касается и участников моей команды из "Голосу". Я стараюсь всегда быть рядом: поддержать премьеру или предложить помощь в сложной ситуации. Например, Сергей Соловьев был вынужден с семьей покинуть Запорожье из-за постоянных обстрелов. Сейчас он живет в квартире моей свекрови.

Оля Полякова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

О благотворительности

– Оля, вы активно поддерживаете украинцев за границей, даете благотворительные концерты. А недавно вы посетили украинскую школу в Тбилиси, где учатся дети беженцев из Херсона, Мариуполя, Одессы и других городов. Расскажите об этой встрече. Как она прошла?

– Прекрасная была встреча! Следует отметить, что дети учатся в прекрасных условиях. Это совсем новая школа с новыми, чистенькими классами, партами. Там преподают наши украинские учителя на государственном языке, что не может не вызывать уважения, уважения и благодарности Грузии. И больше всего, что меня очень приятно поразило, все дети хотят вернуться домой, в родную Украину. Они все преданные украинцы! Написали письма для военных и детей, оставшихся в Украине. Я все это отвезла в Киев и передала в благотворительный фонд "Світлий", организованный моей подругой Светланой Легкой. Именно она занималась доставкой этих писем к конечному адресату.

– Возможно, вы планируете учредить свой благотворительный фонд?

– Нет, пока даже не думаю об этом! Это отдельная серьезная работа, на которую нужно много времени, энергии, а главное умение и опыт! Я предпочитаю работать в этом направлении с опытными фондами и делать то, что умею лучше всего.

О планах

– О чем мечтает Оля Полякова? Кроме окончания войны, нашей победы и смерти путина, конечно.

– Восстановлении страны, взаимопонимании внутри общества, мудрости и единстве! Нас ждут сложные времена после войны, и должны пройти их с достоинством и уважением ко всем, кто борется сейчас за победу Украины и тех, кто отдал и отдает за эту победу свои жизни!

– Где вы берете силы двигаться вперед?

– От людей! Я артист, а артист всегда берет силы от людей, которые его любят и ждут!

– Что вас вдохновляет?

– Сейчас меня вдохновляют невероятные молодые украинцы, военные, волонтеры, спасатели, медики, создающие очень вдохновляющую картину будущего нашей страны! Мы входим в новую эру! Это хоть чуть-чуть пугает, но одновременно и восхищает!

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

– Какое основное обращение вы хотели бы сейчас адресовать украинцам, где бы они ни были.

– Держаться и надеяться, что все будет хорошо, что совсем скоро мы победим и сможем вернуться домой. А также надеятся на то, что нас ждет гораздо лучшая жизнь, чем было до того.

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