Эксминистр Нищук впервые признался, почему не показывает жену и где его 30-летний сын

Евгений Нищук

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Бывший министр культуры Украины, а ныне гендиректор театра им. Франко Евгений Нищук поделился с ТСН.ua, почему не афиширует новые отношения и рассказал о троих своих детях.

Недавно известный актер стал одним из приглашенных участников грандиозного творческого вечера, посвященного творчеству легендарной Лины Костенко. Уже за кулисами концерта 52-летний Нищук ответил на наши вопросы.

Напомним, Нищук несколько лет находится в отношениях с актрисой Анастасией Блажчук, которая младше его на 18 лет. Пара воспитывает двоих детей — 6-летнего сына Евгения и 3-летнюю дочь Анну. На вопрос ТСН.ua, планирует ли официально вступать в брак с новой женой, актер ответил:

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«Мы в гражданских отношениях, но этот вопрос я не обсуждаю. Я ничего не скрываю. У меня сложная история после потери жены, поэтому для меня это очень чувствительные вопросы, чтобы делать их достоянием общественности», — говорит Нищук.

Евгений Нищук с детьми / © facebook.com/Yevhen.Nyschuk

Отметим, первой женой Евгения Нищука была актриса Оксана Батько-Нищук. Она ушла из жизни в мае 2016 года после тяжелой болезни. От актрисы Нищук имеет сына Олексу, которому сейчас 30 лет.

«Он работает в театре „Сузір’я“ как звукорежиссер, осветитель и видеоинженер. Он занят в проектах, например, с Адой Роговцевой, Екатериной Степанковой. Ему нравится его работа, и ко мне в в театр им. Франко он не хочет. У Олексы есть девушка, но о детях они еще не думают. А может и думают, только мне не говорят», — поделился с ТСН.ua народный артист.

Евгений Нищук с сыном Олексой

К слову, младшие дети Евгения Нищука остаются в столице Украины. Более того, с начала полномасштабного вторжения они не уезжали из города, только в первые месяцы, когда на несколько недель родители увезли их в Ивано-Франковск.

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«Дети находятся в Киеве и вывозить мы их не планируем. Сейчас они ходят в садик, куда я их каждое утро вожу сам. А с сентября Евгений уже пойдет в первый класс школы», — сказал в комментарии ТСН.ua Евгений Нищук.

Напомним, в этом же вечере, кроме Нищука, также принимал участие известный ведущий Алексей Суханов, который за кулисами рассказал ТСН.ua о своей поездке в Юрмалу.