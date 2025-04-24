Эксмуж Камалии Мохаммад Захур рассказал о пострадавшем бизнесе во время войны и планах продать YUNA

Певица Камалия с семьей. Фото. А.Севастьянова

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Бывший избранник Камалии Мохаммад Захур появился в Киеве в компании подросших дочерей-красавиц и признался, планирует ли продолжать вести бизнес в Украине.

Накануне в Киеве состоялась 14 национальная музыкальная премия YUNA. Среди многих звезд на красной дорожке заметно выделялись уже бывшие супруги - украинская певица Камалия и ее экс-мужчина Мохаммад Захур. Их сопровождали дочери – 11-летние Арабелла и Мирабелла и мама Камалии, Инна Петровна.

Напомним, два года назад Камалия и Захур приняли решение развестись после 20 лет брака. Пока их общие дочери проживают с отцом в Лондоне, Камалия же приезжает к ним почти каждый месяц. И вот национальная премия YUNA, соучредителем которой является пакистанский бизнесмен, собрала их наконец-то вместе в Киеве, на красной дорожке.

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На наш вопрос Захуру, пострадал ли его бизнес во время войны и много ли он уже потерял, он с грустью и лаконично ответил: "Достаточно!".

Также редакция ТСН.ua поинтересовалась у миллиардера, есть ли у него планы продать национальную премию, на что он ответил: "Пока рано ее продавать. Более того, во время войны люди покупают, а не продают. Сначала сделаем из этого проекта настоящий бренд, а потом продадим. Если нужно будет. Или будем продолжать вести сами".

Напомним, в этом году триумфаторами YUNA стали группа "Океан Эльзы" и певец MONATIK. Имена всех победителей объявили накануне в столичном МЦКИ.