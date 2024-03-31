Экс-муж Славы Каминской показался с их подросшими детьми во время отдыха за границей

Экс-муж певицы Славы Каминской, пластический хирург Эдгар Каминский, показал, как проводит время за границей с заметно подросшими сыном Леонардом и дочерью Лаурой.

Так, экс-избранник певицы отправился на отдых вместе с детьми. В своем фотоблоге улыбающийся Эдгар с сыном и дочерью показался на фоне пальм и написал, что за все время отпуска они наделили его новой силой перед работой. И также поздравил всех, кто отмечает Пасху 31 марта, с праздником.

Эдгар Каминский с детьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Отпуск подошел к концу. Эти два самых прекрасных человека на Земле наполнили меня своей энергией, и теперь я абсолютно готов погружаться в работу. Мы желаем всем счастливой Пасхи. Пусть будет мир, покой и процветание", - написал под публикацией Каминский.

На днях экс-муж артистки также делился кадрами с детьми, как они чистят с ним зубы. И сравнил этот процесс с тем, каким он был семь лет тому назад.

Эдгар Каминский с детьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Эдгар Каминский с детьми / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Постоянство – ключ к успеху", – отметил Эдгар.

К слову, где прошел отпуск семьи, Эдгар не рассекретил. Впрочем, известно, что хирург уехал из Украины и уже долгое время проживает и работает в Италии.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько показала свою заметно подросшую 14-летнюю дочь, которую поздравила с особым праздником.

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