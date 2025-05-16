Эксучастник "Дизель Шоу" Олег Иваница высказался о Максиме Нелипе: "С ним невозможно не подружиться"

Олег Иваница и Максим Нелипа

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Новость о гибели на фронте известного украинского актера, телеведущего и военнослужащего ВСУ Максима Нелипы всколыхнула весь шоубизнес . Эксколлега по "Дизель Шоу" Олег Иваница , который продолжает нести службу, также шокирован страшным известием.

Шоумен Максим Нелипа и актер Олег Иваница вместе были участниками юмористического проекта "Дизель Шоу". Впоследствии по разным причинам его оставили. А когда началось полномасштабное вторжение, сразу приняли решение и стали на защиту Родины.

Участники "Дизель Шоу" (2018 год)

"Подружился с Максом сразу, потому что с ним невозможно не подружиться. Веселый, общительный, всегда готов помочь. Талантливый актер, сценарист, инженер, изобретатель. В одном подразделении с ним не служил, но уверен, что он и в армии показал себя с лучшей стороны. Оставался оптимистом даже в самых сложных ситуациях. О службе не рассказывал особо, соблюдал информационную гигиену. Служил с первых дней полномасштабного вторжения. Последний год командовал подразделением беспилотников. Видились последний раз еще до 2022 года. Потому что наши отпуска никак не совпадали", - рассказал в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua Олег Иваница.

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Олег Иваница и Максим Нелипа

Кстати, после интервью с Олегом Иваницей для проекта "Наодинці" журналистка ТСН.ua также приглашала Максима Нелипу на съемку. Но, к сожалению, шоумен ответил в сообщении, что ему запрещено общаться со СМИ. Более того, известная телеведущая Маричка Падалко также звала его на включение в телемарафон, но Нелипе и в этом было отказано высшим руководством.

Скриншот с перепиской

К слову, брат Максима Нелипы рассказал, чем он занимался перед гибелью на фронте . А вот о дате и месте захоронения пока неизвестно.