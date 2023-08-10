Эктор Хименес-Браво честно ответил, куда пропала его молодая девушка

Колумбийский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво честно ответил, куда пропала его молодая избранница.

Раньше знаменитость делился совместным контентом с возлюбленной. В настоящее время ведущий не публикует ни фото, ни видео. Поклонники уже начали волноваться, не произошло ли разрыва в их отношениях и до сих пор ли они вместе. Фанаты засыпали Эктора вопросами, куда пропала его девушка.

Шеф-повар решил не волновать поклонников и откровенно признался, где его возлюбленная. В настоящее время избранница шоумена не в Украине, она находится в польской столице Варшаве. Вместе с ней осталась и собачка ведущего Чоко.

"Чоко (песик – прим. ред.) и моя девушка сейчас в Варшаве. С ними обоими все хорошо", — отметил Эктор.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитость крайне редко видится со своей возлюбленной, ведь он не хочет уезжать из Украины, а также боится за безопасность избранницы, поэтому она пока остается за границей. Однако это не мешает парочке проводить телефонные разговоры. Как признался повар, они могут звонить друг другу по три-четыре раза в день.

"Каждый день я разговариваю со своей девушкой, по три-четыре раза. Каждый раз я вижу Чоко", — поделился Эктор.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Отметим, о том, что Эктор Хименес-Браво не одинок, стало известно летом в 2021 году. Правда, долгое время повар скрывал свою избранницу. Сейчас же, хоть фото с возлюбленной знаменитость уже показали, однако неохотно рассказывает об их отношениях. Как говорил сам повар, он не хочет сглазить.

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