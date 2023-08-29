Эктор Хименес-Браво испугал фанов видом своего лица и рассказал, что с ним произошло

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво испугал поклонников своим внешним видом.

Кулинар появился у своих сторис в Instagram с сильно покрасневшим лицом, что вызвало изрядное волнение у его подписчиков. Сначала шеф пошутил о том, что его лицо обгорело на солнце.

"Уснул на солнце в +40", — написал Эктор.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

На самом же деле Хименес-Браво сделал косметологическую процедуру для омоложения кожи. Как признался 51-летний повар, он уже не впервые прибег к таким процедурам, ведь хочет всегда иметь безупречный внешний вид.

"Это специальная процедура для лица. Делаю не в первый раз", — поделился Эктор.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

По словам Эктора, делать такую процедуру очень больно. Сразу после визита к косметологу лицо повара немного набухло и выглядело, как после ожога. Однако результат, по словам шефа, стоит того.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Это очень больно. Честно, процедура не из приятных. Но потом кожа лица выглядит идеально", — поделился Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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