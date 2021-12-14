Эктор Хименес-Браво на кресле посреди проезжей части в Киеве озадачил фотосетом

Повар рассказал, как к нему пришла мудрость.

Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво умеет подогреть интерес поклонников к своей персоне.

На этот раз знаменитость снялась в эпатажной фотосессии, кадром которой поделился в Instagram. На фото Эктор разместился на старом кресле прямо на проезжей части в Киеве. Позади повара виднеется трамвай, ну а сам Хименес Браво под зонтиком и в костюме сидит в этом кресле и смотрит вдаль.

instagram.com/hectorjimenezbravo

Вместе со снимком знаменитость поделился и рассказом о том, как к нему пришла мудрость:

"Мне пришлось довольно быстро помудреть и это не связано с возрастом, так случилось, что в моей жизни происходили события за событиями, которые не давали мне расслабиться. И вся мудрость, которую я получил - была основана только на моем опыте. Мудрость приходит к тем, кто добывает ее сам - не путем советов близких, друзей, а именно прокладывая путь самостоятельно. Это уже сейчас я многое простил, многое отпустил, забыл и благодарен каждому, кто внес в мою жизнь определенный опыт. Но не всегда было так..." – поделился Эктор.

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