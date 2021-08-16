Эктор Хименес-Браво наконец-то влюбился и показал стройные ножки своей любимой

Звезда больше не среди рядов завидных холостяков.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, который недавно рассказывал о своем ожирение, снова удивил поклонников.

Звезда наконец поделился с фанатами подробностями своей личной жизни. Так, ведущий намекнул, что он влюбился.

Хименес-Браво рассказывает о выходных / instagram.com/hectorjimenezbravo

"На выходных я хорошо отдохнул. Моя любимая готовила для меня очень вкусный ужин, я много спал и немного гулял по парку со своими друзьями", — поделился Эктор.

Кроме этого звездный повар раньше даже обнародовал фотографию с любимой. Однако, он не показал ее лицо. Но, на фото видно ее стройные ножки.

Хименес-Браво показал ножки своей любимой / instagram.com/hectorjimenezbravo

Отметим, что телеведущий обычно держит свою личную жизнь в тайне. Ведь о его предыдущих отношениях с Анной Тягун знали все его поклонники. Однако, пара развелась из-за обилия сплетен.

Напомним, что звездный повар не слишком любит делиться подробностями своей жизни. Однако недавно он рассказывал, что однажды проиграл все деньги в азартные игры. С тех пор он у них больше не играет.

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