Эктор Хименес-Браво намекнул на разрыв с возлюбленной-украинкой и заинтриговал поисками новой избранницы

Кулинар находился в отношениях с 2021 года, однако, похоже, теперь одинок.

Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво намекнул на разрыв с молодой возлюбленной-украинкой.

О переменах в личной жизни кулинар заговорил в Instagram. В частности, Эктор приобщился к современному тренду в Сети, где нужно опубликовать "документ" из "Дії", в котором говорится о семейном статусе. На кадре, которым поделился повар, отмечается, что он не женат.

Более того, в посте Хименес-Браво в шутку отметил, что сейчас в поисках любви: "Да, решил я тоже быть в тренде. Файная украиночка — найдися".

Пост Эктора Хименеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Прочитав пост, поклонники пришли к выводу, что кулинар сейчас не находится в отношениях и одинок. Кроме того, они активно начали искать ему пару. Сам Эктор Хименес-Браво подробности личной жизни тщательно скрывает.

Отметим, летом 2021 года кулинар стал рассказывать, что не одинок. Он делился, что находится в отношениях с украинкой. С началом полномасштабной войны девушка якобы уехала в Польшу, и пара встречалась на расстоянии. Последний раз Эктор вспоминал об избраннице в ноябре прошлого года, когда рассказывал, каким романтическим сюрпризом ее удивлял.

Эктор Хименес-Браво с возлюбленной-украинкой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, недавно Хименес-Браво отпраздновал 53-летие. Повар показывал, каким сюрпризом его удивили коллеги.

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